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伊州庫克郡中位地稅飆2成創新高 180萬份地稅單7/2寄出

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡迪克斯摩爾鎮的新一期房地產稅單金額飆升122%。(迪克斯摩爾鎮臉書)
庫克郡迪克斯摩爾鎮的新一期房地產稅單金額飆升122%。(迪克斯摩爾鎮臉書)

伊利諾州庫克郡的物業東主本周將陸續開始收到新一期的房地產稅單，根據庫克郡財長辦公室指出，與2023年收到的稅單相比，今年房產稅中位數漲幅飆升了19.9%，創下歷史新高；而非裔居民聚居的該郡南區，漲幅攀升達30％以上，其中迪克斯摩爾(Dixmoor)、鳳凰城(Phoenix)的中位房產稅甚至翻倍。

庫克郡財長帕帕斯(Maria Pappas)表示，新一期房產稅明顯增長，除了徵稅機構提高了徵稅額度外，也與新冠疫情期間的房產重估減免取消、房屋銷售價格上漲有關，此外，更多企業成功上訴降低了他們的房產稅單，這些金額也被迫轉由其他個人或單位負擔。

帕帕斯說，許多房主在收到新一期房產稅單時，「會大吃一驚」，其中南郊的屋主新增的稅金將使當地屋主要支付這些帳單的難度提高。

帕帕斯辦公室針對將在7月2日寄出的180萬份房產稅單分析，發現全郡的房產稅總額增加高達7.06億元至183億元。其中增加的金額有6.11億元由住宅房主負擔。總體而言，庫郡有130萬個房主的房產稅以及8.8萬處商業房產的房產稅都增加了。

帕帕斯辦公室表示，南郊新近房產重估後的房產稅費，上漲了2.644億元，漲幅接近兩成，為過去30年來最大的一次漲幅。

統計顯示，庫克郡南郊、西南郊的居民的房產稅增加了3.968億元，同地區的商業地產稅則減少了1.216億元，這也反映了當地商業環境面臨挑戰。

迪克斯摩爾的中位房產稅躍升到1950元，增幅達122％，附近鳳凰城的中位稅單金額也大幅飆漲了107％至1744元。

卡盧梅特公園(Calumet Park)、馬克漢姆(Markham)、帕克森林(Park Forest)、桑頓(Thornton)的房產稅，分別上漲了50％、43％、41％及40％。

庫郡北郊和西北郊的房稅總額增加了2.14億元，其中住宅部分稅收提高了1.1億元，商業地產稅則增加了1.03億元。整體來說，這兩個地區的稅收增長了約4％，其中諾伍德公園(Norwood Park Township)稅金上升了9.2%、普拉斯沛克高地(Prospect Heights)漲幅7.9%，耐爾斯(Niles)增長了6.2%。

相比之下，芝加哥市今年的房地產稅增長相對溫和，該市總體稅金提高了2.6%，這部分的增長是因為芝加哥公立學校(CPS)提高了徵稅金額，此外，增稅融資區(TIF)的稅收也有所提高。

芝市房產稅總額共增加了2.218億元，其中商業房產稅增長了1.166億元，住宅房稅增加了約 1.04億元。全市住宅稅費中位述維3811元，商業稅費中位數為1萬2156元。

帕帕斯辦公室說，芝市以及庫克郡北郊、西北郊地區的每10家企業中，有9家的房地產稅單都比去年更高。

庫克郡的新一期房地產稅單繳交期限為8月1日，即日起物業東主可上網查詢稅金，官網：cookcountytreasurer.com。

庫克 房地產 芝加哥

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