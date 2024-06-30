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伊州蟬聲連綿 周期蟬退場 狗日蟬接棒

特派員黃惠玲／芝加哥報導
周期蟬(左)跟年蟬(右)的外觀、體型有所不同。(伊大推廣部官網)
周期蟬(左)跟年蟬(右)的外觀、體型有所不同。(伊大推廣部官網)

雖然2024年的兆蟬齊鳴即將告一段落，但期待寂靜夏天的民眾恐怕還得再繼續等待，因為另一場「年蟬」潮即將來臨。

每17年和13年出土繁衍的蟬，在今年將同時進入220年一次的生命旺盛期，使得中西部伊利諾州、印第安納州、威斯康辛州、俄亥俄州及南部17州，過去一個月都已經體驗了兆蟬齊鳴及蟬屍處處的聲音及景象。

不過，在13年、17年兩種周期性蟬群外，每年夏天也有一年一度的蟬群現身，這些年蟬因為大都出現在盛夏(又稱狗日)，因此被稱為「狗日蟬」(dog day cicadas)。

芝加哥佩吉諾特巴自然博物館(Peggy Notebaert Nature Museum)昆蟲學副館長勞倫斯(Allen Lawrance)說，除了13年、17年的蟬外，「我們每年也有年度蟬，這些蟬的體型較大，身體為綠色。」

他表示，周期蟬的尺寸比「年蟬」更小，身長僅約3/4到1吋半，且身體更薄、形狀更傾向圓柱形，勞倫斯也提到，每年夏天在伊州出現的「年蟬」比周期性蟬更健壯，其身長約1吋半到2吋半，且聲音通常也更大，但周期蟬數量比年蟬多得多，因此整體蟬叫聲更加響亮。

一般來說，伊州「狗日蟬」出現的時間，大致都在7、8、9月。通常蟬隻大約需要兩到五年才能完成發育，而周期蟬則需要13到17年時間，才能從卵變成成蟲，周期蟬出現時間為春季。

伊利諾大學推廣部(University of Illinois Extention)稱，一旦土壤溫度達到華氏64度，周期蟬就會出籠，而「狗日蟬」則大都在「炎熱夏季或夏季狗日」從土壤中冒出。

勞倫斯說，當年蟬出現時，周期蟬已經消失，不過，今年兩類蟬銜接時間緊密，讓伊州人紛紛以為今年春夏完全就是「蟬的季節」。

伊州 俄亥俄州 博物館

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