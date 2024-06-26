就地假釋… 無證客嫁娶公民 可免回原籍國面談

拜登新政「就地假釋」可望在今年夏末開始執行。(USCIS臉書截圖)

針對拜登上周發布的最新移民 政策中有關「就地假釋」(parole in place)的新措施，芝城資深移民律師表示，該政策將使許多偷渡進入美國的華人無證客受益，申請者可望免除須返回祖籍國等待移民簽證面談而造成的不確定性，預計在今年夏末出爐細則的該項新政，將成為無證移民取得綠卡 或入籍的新管道。

王志東律師事務所24日晚間舉行一場「就地假釋」的線上解讀講座，王志東表示，「就地假釋」雖然還沒有開始執行，但受到移民社區高度關注，這項政策估計將有約50萬成人受惠，另外還將有約5萬名未成年人也會符合申請資格，許多華人估計也將受益新政。

王志東律所的律師楊旭強表示，根據「就地假釋」目前公布的信息，初步申請條件必須包括「在2024年6月17日及以前就已在美國，且沒有通過簽證或假釋進入美國」、「到今年6月17日為止，已在美國居住10年」、「到6月17日及以前，已跟美國公民 結婚且仍有效」、「申請者沒有合法的移民或非移民身分」、「沒有特定種類的犯罪紀錄，也不會對美國國家及社會安全造成威脅」。

楊旭強稱，值得留意的是目前細則仍未出台，也不確定何時可接受申請，其他有關處理時間、費用，或哪類犯罪類別將列入禁止申請，都還需等待政府當局公布。

現行移民法規定，如果申請人沒有通過合法方式進入美國，只要跟美國公民結婚，在通過證明婚姻真假(I-130)並取得豁免(I-601a)後，則有資格回原籍國等待綠卡面試，楊旭強表示，回原籍國面試存在很多不確定性，一旦被拒則可能滯留境外無法回到美國，此外， 等待該項豁免的審理時間越來越長，目前排期已經長達四年。

而新的「就地假釋」允許偷渡或其他非合法管道入境的無證客，在符合規定資格的條件下，可以在美國接受移民面談，解決了返回原籍國等待面談可能面臨的風險。

律師程弈天補充，就目前情況來說，如果申請者符合就地假釋的話，直接提出就地假釋可能會比申請豁免好一些，特別在等待審理時間方面。

律師丁寧針對未成年人受益「就地假釋」的部分說明指出，根據移民法定義的受益子女，主要指繼子、繼女，且這些子女在你跟美國公民結婚時不滿18歲；另外，在提出申請時，子女需滿21歲，還有就是子女必須未婚。

有不少華人詢問當時持合法簽證進入美國後非法居留至今，可否申請就地假釋？律師黎睿提醒，非法滯留不在新政適用範圍，此外，「就地假釋」的最大前提是必須跟美國公民結婚，如果另一半是綠卡持有者，也不符合申請條件。