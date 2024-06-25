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芝華埠龍舟賽 37支隊伍參賽創紀錄

特派員黃惠玲／芝加哥報導
龍舟賽競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)
龍舟賽競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)

2024芝加哥龍舟賽22日在華埠譚繼平公園登場，今年有創紀錄的37支隊伍參賽，吸引成千上萬民眾、遊客到場觀賽，也為今夏華埠帶來熱鬧人流。動作整齊畫一且技高一籌的Legacy Dragon，最終以58.06秒成績勇奪實力最強的「俱樂部組」冠軍。

這場賽事在早上9時舉行了開幕式，華商會會長李建明、董事長倪舉凌，以及伊州財長方仲華(Michael W. Frerichs)、伊州眾議員馬靜儀、伊州兒童家庭服務部亞裔事務部主任湯信儀、芝12區區長拉米瑞茲(Julia Ramirez)、芝15區區長羅沛茲(Raymond Lopez)、11區區長辦公室主任陳嘉琪，以及中國駐芝加哥總領事館副總領事黃黎明、駐芝加哥台北經濟文化辦事處組長舒俞敬、大芝加哥華僑華人聯合會主席何達權等人，均到場與會。

李建明表示，龍舟賽不僅對弘揚中國文化傳統，更彰顯了社區合作、推動華埠發展，他感謝各界的熱情支持，使今年賽事的隊伍規模創下新高。方仲華、馬靜儀、湯信儀等人，在致詞時都對龍舟賽帶動社區活力，並將所得捐贈華埠地區學校以回饋社區的傳統大為肯定。

黃黎明致詞時說，龍舟賽源於紀念投河自盡的愛國詩人屈原而有了端午節划龍舟、吃粽子的習俗，他表示非常高興看到一年一度的華商會龍舟賽已成為各族裔社區積極參與活動，這對弘揚中國傳統文化，促進多元文化交流，凝聚華人社區力量著重要意義。舒俞敬感謝華商會舉辦龍舟賽，華商會將比賽盈餘捐給華社六所小學，作為提升學生讀寫經費，是取之社會、用之社會的模範。

倪舉淩感謝賽事的各合辦機構、贊助商、志願者，他還向大家介紹華當天到場的華商會新屆董事成員。

激烈賽事進行同時，主辦方也推出了精彩表演，包括劉志強的舞動長金龍、昆玉國樂社演奏、粵語流行曲演唱、飛天舞集小舞者跳舞等。

最終比賽成績，各組冠軍分別為：俱樂部組Legacy Dragons；龍組Chicago Typhoon；虎組Black forest brigade；鳳組Chicago Hongkongers。

嘉賓出席龍舟賽開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓出席龍舟賽開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)
龍舟賽競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)
龍舟賽競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)
Legacy Dragons勇奪俱樂部組冠軍。( 主辦方提供)
Legacy Dragons勇奪俱樂部組冠軍。( 主辦方提供)
嘉賓出席龍舟賽開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓出席龍舟賽開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)

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