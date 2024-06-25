80歲芝前區長柏克貪腐遭判刑2年 遠低於聯邦量刑指南

柏克擔任14區區長長達54年。(芝加哥城市俱樂部官網截圖)

曾為芝加哥 市議會最有權勢區長的柏克(Ed Burke)貪汙案件，在去年年底由陪審團裁定13項貪汙、勒索罪成後，24日由聯邦法官肯德爾(Virginia Kencall)宣布判處2年監禁，併罰款200萬元，其刑期遠低於聯邦量刑指南的6年半到8年徒刑。

在宣判之前，肯德爾指出，法庭收到了許多來自「前美國律師或法官」對柏克的支持信，但也有來自「只是人們…一些善意者」的支持信。

肯德爾說，不能說 2016年至2018年的貪腐活動，抹除了柏克數十年來對社區的服務及其他工作，「這樣並不合適。」

柏克在聆聽量刑後表示，「這件事的責任在於我，而且是我一個人，」他說，「我對給我的家人和親愛的朋友帶來的痛苦和悲傷感到遺憾。」當他說話時，柏克的妻子安妮低下頭，用手摀住臉。

聽證會結束後，柏克擁抱了他的妻子和律師。他們三人都面露微笑。

隨著該案的告一段落，也讓連續四年登上芝加哥伊利諾大學(University of Illinois Chicago)「全美貪汙城市排行報告」榜首的芝城 ，更坐穩了貪腐寶座。

高齡80歲的柏克背負13項貪汙、勒索罪，聯邦檢察官在本月11日出庭時，向法官提出將其判處10年監禁的要求，檢察官稱，柏克非法利用自己的影響力對開發商施壓。

檢察官主張，柏克多年來濫用職權、牟取經濟利益，檢察官稱柏克多年來共貪汙了82萬9525元贓款，因此主張根據聯邦量刑指南，應關押10到12年半；辯方則稱柏克貪汙款項要低很多，刑期範圍應在4到5年之間。

法官最終認定柏克涉及的贓款為21萬5877元，且僅判刑2年。。

柏克貪腐案中，也涉及一名華裔開發商崔華(Charles Cui，52歲)，崔華被指控雇用柏克的公司進行房地產稅上訴，藉此換取柏克協助解決其一處地產的電線桿問題。

崔華因此找上柏克協助。崔華應允聘用柏克的私人律所代為處理房產稅，以交換柏克承諾為他拿到該招牌的使用許可。

柏克擔任過54年的芝加哥市區長，也是議會財政委員會主席，長期縱橫政壇的他，曾是有權勢的芝城政治人物。

芝民代貪汙案例不斷，選區包括華埠 在內的11區前區長唐信(Patrick Thompson)前年因涉入大規模業務造假而遭聯邦關閉的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄銀行」(Washington Federal Bank for Savings)詐貸案，金額約1萬多元而被判有罪入獄一年。