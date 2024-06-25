芝加哥佛光傑出青年獎學金 支持教育 培養人才

監寺有恆法師（右）和贊助人劉櫻雪（左）頒贈最高榮譽獎學金給Beatriz Haverkos。

「2024芝加哥 佛光傑出青年獎學金頒獎典禮」，6月9日於芝加哥佛光山隆重舉行，近百位貴賓、佛光家庭成員參加此盛會，共同為12 位傑出佛光青年受獎者恭賀。典禮中，國際佛光會趙元修檀講師精彩的主題演講，讓青年們獲益匪淺。另有6位佛光第二、三代青少年、小菩薩們出色的小提琴、大提琴、豎琴及獨唱表演，深受大家好評。

趙元修檀講師的「如何運用現代佛教的智慧」英文演講，深入探討當今年輕人面臨的社會挑戰。他指出，年輕人進入職場需要具備獨立思想、創造力與想像力、交流與團隊合作能力以及傾聽能力。檀講師通過佛法的智慧闡述這些特質的重要性，並進一步引導大家思考幸福的來源及生命的意義。並提倡通過佛法的善緣、慈悲和智慧來實現真正的幸福與圓滿。

「我是好苗子」芝加哥佛光山住持永瀚法師讚嘆今天的活動猶如佛光奧斯卡，他鼓勵青年們將佛光山的文化理念，慈悲和愛傳播出去。就像種子撒在芝加哥，然後要遍地開花，並鼓勵大家發掘，培養好苗子要從我做起。駐芝加哥臺北經濟文化辦事處類延峰處長祝賀得獎者，同時鼓勵青年們成為全面發展的人材。

此次12 位元受獎者全部入選其學校譽院長名單（Dean’s List）。Karen Wang 為芝加哥佛光協會王克英會長和倪碧琳的千金。她以極優等榮譽（Magna cum Laude）從耶魯大學 畢業，並將繼續攻讀美國研究與族裔學博士學位。作為芝加哥佛光青年分團副會長，她發願繼續努力宣揚人間佛教的理念，如慈悲、佈施、解脫，使我們的世界更加美好。

Wilbert Chu 是芝加哥佛光協會理事李魯燕之子，不僅受邀參加哈佛及麻省理工學院、普林斯頓大學和史丹佛大學的數學錦標賽，更獲得美國數學奧林匹克（USA Math Olympiad）季軍和美國計算機奧林匹克（USA Computing Olympiad）冠軍。另有3位優秀的受獎者在工程學領域：David Wang Jr. 就讀於聖母大學，主修土木工程；Jacob Haverkos 就讀於伊利諾大學厄巴納-香檳分校，主修電腦工程；Mason Khong 將就讀伊利諾大學芝加哥分校，主修電子和電腦工程。

三位獲獎者在護理學領域表現突出，發願實踐菩薩精神。Brooke Chan 正在拉什大學攻讀護理碩士學位；Kenaz Diep 是伊利諾伊大學芝加哥分校護理學專業的三年級學生，他希望畢業後傳播佛陀帶來的喜悅和安慰。Xiao Fan 是一名註冊護士，擁有 MBA 和護理碩士學位，目前在伊利諾伊大學芝加哥分校攻讀護理博士學位。