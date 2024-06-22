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政治簡訊氾濫 可轉發電信公司舉報停收

特派員黃惠玲／綜合報導

選舉季節到來，許多人每天都因此受到各種政治簡訊轟炸，尤其研究表明，簡訊是確保信息送達目標受眾的最佳方式，98％的簡訊在三分鐘內會被閱讀及送出回覆，相比之下，電郵的打開率僅約兩成，回覆率更低到6％，且回覆時間從幾小時到幾天不等。

有鑑於此，政治運動者很快將簡訊列入宣傳廣告的主要工具。而這些政治簡訊發送者如何拿到選民手機號碼？主要因為多州在選民登記時，會需要提供電話號碼，部分公共紀錄也可獲得這些資訊，數據經紀人在匯總這些數據後建立檔案販售，往往購買這些檔案的經費占了競選活動的大筆開銷。

假使參加過任何類型的政治活動，或用手機做過政治捐款，或簽署過任何電子請願書，或參加過民調等，也都會要求提供電話號碼；即使沒有參與過上述各類活動，也可能在業務往來過程中提供了電話，而與對方簽署的條款中，默默包含了分享這些資訊給第三方。

由於政治活動未受到「不要打電話名單」(Do not call list)限制，雖然法律規定這些簡訊必須提供「停止傳送」(Stop to Quit)的選項，但有時還是無法停止接收這些信息，以下則為停收政治廣告的其他方式參考：

●轉發至7726：如果收到你覺得是垃圾簡訊，可直接轉發到任何手機電信公司的7726(SPAM)舉報。

●可從谷歌語音(Google Voice app)應用程序獲取免費的「一次性號碼」(burner number)，並在購物、預定或任何非個人通信時使用，這樣就可以一定程度保護真實的手機號碼。

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