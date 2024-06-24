大麻合法化 伊州童誤食送醫 5年飆升逾5倍

摻入大麻的餅乾、糖果越來越風行，同時讓兒童誤食的風險提高。(pexels)

伊利諾州毒物中心(Illinois Poison Center)統計指出，從2020年該州娛樂大麻合法化 以來，兒童食用大麻送醫的病例數量激增，從2019年的全年37例，到2023年時已經飆升達244例。

伊州 毒物中心表示，去年一名六歲孩童在吃了保母從廚房拿出的餅乾後，出現呆若木雞、渾身冰冷且不斷哭泣的情形，經送醫急診，發現原來他吃下的餅乾中，每塊都含有好幾份成人劑量的四氫大麻酚(THC)，幸而住院後孩子已經康復。

統計顯示，2020年大麻合法化後，食用大麻產品開始廣泛供應，而孩童吃到大麻產製食品的病例也在2020年跳升兩倍多達到147例，2021年繼續攀升到206例，2022年短暫降到184例，而到2023年又增長到244例。

州府醫用大麻諮詢委員會(Medical Cannabis Advisory Board)委員天普 (Dr. Leslie Mendoza Temple)強烈警告，千萬不要讓兒童在未經授權下服用大麻。她說，自己在三歲時曾經誤食母親的藥物，還好當時母親將手指身進她的喉嚨催吐，對此印象深刻的她，對孩子誤食不當藥物的嚴重性體會深刻。

天普說，如果大人忘了把這些危險藥物或看起來無害的東西收起來時，孩子吃了就容易釀成大禍。她強烈敦促家長，「對待含有大麻的可食用品，一定要像對待藥物一樣謹慎。」

伊州毒物中心引用了去年案例，說明這些對孩子有毒藥物如何造成傷害。一名三歲兒童因出現癲癇而被送到醫院，在急診室裡，孩子癲癇發作頻繁，經過尿檢發現含有四氫大麻酚，經仔細調查，孩子的母親出席一場婚禮時，拿了多個大麻軟糖放在皮包內，後來這些軟糖都不見了，原來都被孩子吃進了肚子。

目前並沒有父母因為孩子攝入大麻而被刑事起訴的案例，不過，臨近的俄亥俄州近日有一起案例，一位父親因五歲孩子吃了一粒四氫大麻酚軟糖而送醫，該名父親因此遭控危害兒童罪。

根據統計，全國五歲及以下孩童接觸大麻的人數，從2017年到2021年激增了1375％，住院率也在上升；此外，伊州毒物中心接到的大麻暴露病例增加了一倍多，從2019年的505例增加到2023年的1045例，其中超過三分之一為6到19歲青少年。

此外，近年市場山寨大麻(delta-8-THC)大量出現，並在不受管制的無販售許可的商店、加油站出售，更提高了其危害程度。