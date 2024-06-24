我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登辯論特訓營 他再度「扮演川普」 川普陣營避談備戰

光看不喝也消暑 6款冰涼雞尾酒祕方自己動手調

大麻合法化 伊州童誤食送醫 5年飆升逾5倍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
摻入大麻的餅乾、糖果越來越風行，同時讓兒童誤食的風險提高。(pexels)
摻入大麻的餅乾、糖果越來越風行，同時讓兒童誤食的風險提高。(pexels)

伊利諾州毒物中心(Illinois Poison Center)統計指出，從2020年該州娛樂大麻合法化以來，兒童食用大麻送醫的病例數量激增，從2019年的全年37例，到2023年時已經飆升達244例。

伊州毒物中心表示，去年一名六歲孩童在吃了保母從廚房拿出的餅乾後，出現呆若木雞、渾身冰冷且不斷哭泣的情形，經送醫急診，發現原來他吃下的餅乾中，每塊都含有好幾份成人劑量的四氫大麻酚(THC)，幸而住院後孩子已經康復。

統計顯示，2020年大麻合法化後，食用大麻產品開始廣泛供應，而孩童吃到大麻產製食品的病例也在2020年跳升兩倍多達到147例，2021年繼續攀升到206例，2022年短暫降到184例，而到2023年又增長到244例。

州府醫用大麻諮詢委員會(Medical Cannabis Advisory Board)委員天普(Dr. Leslie Mendoza Temple)強烈警告，千萬不要讓兒童在未經授權下服用大麻。她說，自己在三歲時曾經誤食母親的藥物，還好當時母親將手指身進她的喉嚨催吐，對此印象深刻的她，對孩子誤食不當藥物的嚴重性體會深刻。

天普說，如果大人忘了把這些危險藥物或看起來無害的東西收起來時，孩子吃了就容易釀成大禍。她強烈敦促家長，「對待含有大麻的可食用品，一定要像對待藥物一樣謹慎。」

伊州毒物中心引用了去年案例，說明這些對孩子有毒藥物如何造成傷害。一名三歲兒童因出現癲癇而被送到醫院，在急診室裡，孩子癲癇發作頻繁，經過尿檢發現含有四氫大麻酚，經仔細調查，孩子的母親出席一場婚禮時，拿了多個大麻軟糖放在皮包內，後來這些軟糖都不見了，原來都被孩子吃進了肚子。

目前並沒有父母因為孩子攝入大麻而被刑事起訴的案例，不過，臨近的俄亥俄州近日有一起案例，一位父親因五歲孩子吃了一粒四氫大麻酚軟糖而送醫，該名父親因此遭控危害兒童罪。

根據統計，全國五歲及以下孩童接觸大麻的人數，從2017年到2021年激增了1375％，住院率也在上升；此外，伊州毒物中心接到的大麻暴露病例增加了一倍多，從2019年的505例增加到2023年的1045例，其中超過三分之一為6到19歲青少年。

此外，近年市場山寨大麻(delta-8-THC)大量出現，並在不受管制的無販售許可的商店、加油站出售，更提高了其危害程度。

大麻合法化 伊州 天普

上一則

竊案頻傳 夏威夷旅遊防止財物被偷 勿放海灘

延伸閱讀

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕

自投羅網？紐約華男非法種大麻 誤撥911招來警察抓捕
伊州無證客 7/1起可申請標準駕照 中西部首州

伊州無證客 7/1起可申請標準駕照 中西部首州
史上最大除罪行動 馬州州長赦免17.5萬人次大麻犯

史上最大除罪行動 馬州州長赦免17.5萬人次大麻犯
馬州長簽署 赦免17.5萬大麻定罪者

馬州長簽署 赦免17.5萬大麻定罪者

熱門新聞

沒有訂購任何商品，卻每天幾乎收到一到兩個包裹，讓芝城郊區一戶家庭倍感困擾。(pexels)

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

2024-06-21 09:55
伊州艾金被評為全美最安全、最能負擔的城市。(艾金市臉書)

房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡

2024-06-19 10:44
一名華府女子花3.99從二手店購入的瓶子，後來發現竟是千年瑪雅文明文物，目前已經通過大使館寄回墨西哥。(截取自WUSA9 YouTube頻道)

她花3.99元購入二手花瓶 竟是千年瑪雅文明無價寶

2024-06-19 16:11
佛州萊克蘭麥當勞女員工嘉納和顧客發生爭執，一開始雙方互丟飲料，憤怒的嘉納之後持槍向顧客開槍。(翻攝萊克蘭警方臉書)

顧客抱怨餐點弄錯 麥當勞女員工抓狂丟飲料還開槍掃射

2024-06-18 22:05
一名州議員被抓包往同事包裡倒水長達數月。(截取自監控錄像)

州議員多次偷往同事包裡倒水 監控全抓包後公開道歉

2024-06-21 16:06
佛州一家4口慘遭房東槍殺後焚屍。(截自FOX 13 Tampa Bay YouTube頻道畫面)

佛州房東槍殺一家4口後焚屍 最小5歲童也不放過

2024-06-19 00:10

超人氣

更多 >
紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護

紐約黑手黨角頭遭撞「身首異處」 肇事駕駛恐尋求保護
入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州

入學首日即被偷到精光 佛州一家子嚇到棄學逃離加州
「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣

「墨雨雲間」結局「配角慘死」被罵翻… 靠甜蜜「番外篇」讓觀眾消氣
賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…

賣北京四合院移民美國？ 王剛再度撇清：我不是現代版和珅…
員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO

員工須一絲不掛 裸體書店徵求健美女CEO