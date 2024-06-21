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非裔傳奇球星球棒 愛州婦險以1元賤售

特派員黃惠玲／綜合報導
持有非裔傳奇球星羅賓森使用過球棒的一名愛州婦女，之前差點以1元價格在車庫拍賣中出售。(YouTube截圖)
持有非裔傳奇球星羅賓森使用過球棒的一名愛州婦女，之前差點以1元價格在車庫拍賣中出售。(YouTube截圖)

住在愛阿華州的麥克恩提(Sue McEntee)家中有一根棒球棒，外觀看起來平凡無奇，在一次車庫拍賣中，她曾將該球棒標價1元出售，殊不知這根球棒是美國職棒聯盟1947年第一位非裔球員羅賓森(Jackie Robinson)所有，也是古董界專家眼中的無價之寶。

麥克恩提日前在愛阿華州錄製的「古董路演」(Antiques Roadshow)節目中，分享了上述故事。當熱愛在車庫拍賣尋寶的古董商斯卡佩奇(Bruce Scapecchi)告訴麥克恩提該球棒價值時，讓麥克恩提大吃一驚。

麥克恩提回憶，當時斯卡佩奇要求她拿出一枝鉛筆，然後對方用鉛筆在球棒棒桿上摩擦，突然就出現了「Robinson」的字樣，從字體模式以及球棒尾部較大的旋鈕看來，斯卡佩奇馬上確認了該球棒的特別之處。

斯卡佩奇當場告訴麥克恩提，「你要把它放在家裡藏起來，因為你擁有一件寶貝。」他說，這是一根曾由傳奇球星羅賓森使用過的球棒。

非裔傳奇球星羅賓森。(馬州州長摩爾臉書)
非裔傳奇球星羅賓森。(馬州州長摩爾臉書)

麥克恩提說，後來她仔細回想，原來這根球棒是透過家族關係來到她的家裡，「我的叔叔40年代跟羅賓森一起在布碌倫道奇隊打棒球，」麥克恩提的叔叔是哈騰(Joe Hatten)，他出生在愛阿華州的Bancroft，曾在大聯盟打過七個賽季的球，其中超過五個賽季是跟羅賓森同隊。

哈騰跟羅賓森不但是隊友，「如果有人被要求跟羅賓森同房的話，我叔叔就是那個人。」

依據這根球棒的現況，價值約在1萬5000元到2萬元間，麥克恩提說，如果可以清理乾淨的話，球棒價值可能還會飆升五倍。麥克恩提表示自己並不打算出售該球棒，「我想留給後代欣賞」，讓家族可以了解到這段故事。

羅賓森在1919年1月31日出生，他是美國職棒大聯盟現代史上第一位非裔球員，也是公認最偉大的非裔球員。羅賓森出生於佃農家庭，早年參加過棒球、籃球、美式足球及田徑比賽，也曾在太平洋戰爭中受徵召入伍；1947年4月15日羅賓森穿著42號球衣以先發一壘手的身分，代表道奇隊上場比賽，是他在大聯盟的第一場比賽；早期非裔只獲准在黑人聯盟打球，因此羅賓森踏上大聯盟的一刻，意味著打破了近60年的美國棒球種族隔離。

非裔 愛阿華州 道奇

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