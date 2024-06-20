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全美最安全最能負擔城市 伊州艾金奪冠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州艾金被評為全美最安全、最能負擔的城市。(艾金市臉書)
伊州艾金被評為全美最安全、最能負擔的城市。(艾金市臉書)

一項新的全美最安全、最負擔得起的城市排行榜中，芝加哥郊區的艾金市(Elgin)榮登榜首。當地家庭中位收入約8萬6000元，房貸平均開銷每個月僅約1840元，單月生活成本為4008元。

這項由理財網站GoBankingRates研究人員發表的報告，主要依據聯邦人口普查局、勞工統計局和聯邦調查局的數據，對全美300多個最大城市的生活成本、犯罪率和宜居性分析。

艾金市市長卡普坦(Dave Kaptain)對這項排名表示，他一直都知道自己的家、伊州艾金市是全國最適合居住的地方，現在他終於可以拿出證據了。

報告指出，艾金市在安全性和負擔能力方面，均登上全國最佳城市第一名。而該市在FBI目前現有最新的2022年犯罪數據中，盜竊、闖空門等犯罪件數為851宗，暴力犯罪則有215件。

艾金在該項排名登冠，其他第二到第十名的城市，依序為北卡羅來納州的卡里(Cary)、亞利桑納州的吉爾伯特(Gilbert)、德州的利格城(League City)、明尼蘇達州的羅徹斯特(Rochester)、德州的糖地(Sugar Land0、德州的珍珠地(Pearland)、愛達荷州的美麗迪恩(Meridian0、俄克拉荷馬州的斷箭(Broken Arrow)、堪薩斯州的歐拉德(Olathe)。

在所有州別中，德州整體表現最好，該州在排名前25最佳城市裡，拿下多達11個席位。前50名城市中，又以德州的布朗斯維爾(Brownsville)的生活成本最低，只要2940元。至於榜單中暴力犯罪最高的城市，為亞利桑納州的米沙(Mesa)，其盜竊等案件高達9081宗，暴力犯罪也有2193件。

除了艾金高居冠軍外，伊州城鎮整體表現不佳，前50個最佳城市中，只有芝城南郊的朱麗葉市(Joliet)擠進17名。

根據GoBankingRates的數據，伊州中產階級收入從2021年的3萬7902元增加到2022年的5萬2289元。而2023 年伊州房屋的中位售價為29萬7500元。

根據警察部門的統計數據，艾金的整體犯罪率低於全國平均水平，並且在過去十年中呈下降趨勢。

德州 伊州 暴力犯罪

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