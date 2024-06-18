熱浪來襲 芝城、華府高溫持續一周

芝市即日起連續約一周時間高溫將超過華氏90度，千禧公園的小水池湧入許多民眾戲水消暑。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥16日高達華氏92度的氣溫，拉開芝城今夏首波熱浪 序幕，國家氣象局表示，這波高溫 將持續一周，預測要到下周日才會降到90度以下。

同樣位於中西部的俄亥俄州 是這波高溫天氣的中心，氣象局對俄州發布了過熱預警(excessive Heat Watch)，預測到本周五，當地每天下午的炎熱指數都將超過100度。

華府一帶也從即日起出現高溫天氣，預計到本周末炎熱潮濕的氣候才會有所緩解。

國家氣象局氣象學家金大衛(David King)說，芝城17日、18日兩天因為天氣潮濕將讓人感到特別炎熱，體感溫度可能會接近100度。

高溫天氣讓許多民眾、遊客紛紛湧入密西根湖戲水，在湖畔從事小皮艇(kayak)出租生意的沙佛爾(Olivia Shafer)說，還好他們的商店位在樹蔭下，否則實在太熱了，不過高溫也讓其出租生意熱絡，沙佛爾說，下午2時開始，不到兩小時就有25位顧客下水。除了湖邊人潮不斷外，包括華埠販售消暑商品的商家幾乎都大排長龍。

金大衛說，這波高溫是大西洋沿岸預測出現「熱穹」(heat dome)造成的影響，這是高壓將熱氣困在一個地區時的天氣現象。他說，芝加哥並非受到這波熱浪影響最嚴重的地區，俄亥俄州部分地區以及底特律一帶才是最主要受波及範圍。

他表示，氣象局本周應該不會對芝加哥地區發布任何高溫預警，一般溫度超過華氏105度時，氣象局才會發布高溫預警。不過，他提醒，在戶外活動時應該小心謹慎，因為高溫會對身體造成傷害，他鼓勵人們在陰涼處或室內休息，並隨身攜帶水及防曬霜，盡量減少戶外活動，尤其是對高溫敏感的嬰兒以及老人。

金大衛說，雖然氣象局沒有發布高溫警告，但不意味著人們不應採取防範措施。

面對高溫氣候，芝市府17日宣布，室內六處降溫中心即日起周一到周五上午9時開放到傍晚5時。此外，全市50個戶外游泳池以及27個室內游泳池都將全部開放。詳細各泳池夏日運作時間，可查詢公園管理局官網：https://reurl.cc/OMoVeR。

國家氣象局氣象學家米切爾(Brian Mitchell)說，本周俄州的氣溫從17日一開始的70多度，逐漸上升到最高92度，而炎熱指數將達100度，且接下來到周末前，每天高溫都將超過90度，由於濕度大，炎熱指數將更高，由於連續幾天的炎熱，與高溫有關的疾病也將明顯增加。

氣象局將連續三天或三天以上氣溫超過90度的天氣定義為「熱浪」，俄州克利夫蘭曾出現過連續五天高溫超過90度的紀錄，最近一次則發生在2020年7月6日到10日。米切爾說，今年熱浪比往年來得更早，一般熱浪本來是出現在7月、8月及9月初。

華府地區氣溫也從17日開始爬升到90度，由於濕度隨著增加，氣象局預測18日當地將進入高溫警報，許多地區的高溫指數也將超過95度並接近100度。

氣溫預計在19日會下降幾度至90度出頭。氣象局稱，這股熱浪的高峰將在本周晚些時候到達，直到本周末才會有所緩解。