芝加哥台美商會 盧建昌接棒會長

在類延峰(中)監交下，盧建昌(右)從吳威陵(左)手中接下會長印信。(台美商會提供)

芝加哥 台美商會日前舉行年會以及新舊會長交接，新一屆會長盧建昌(Robert Lu)在駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰的監交下，從卸任會長吳威陵手中接過會長印信，盧建昌表示，未來任期內將致力整合台商，推動異業結合，進一步擴大中西部市場。

經營跨境電商有成的盧建昌說，他創立公司至今15年，從累積的經驗中，發現包括伊利諾州、威斯康辛州、俄亥俄州 等中西部，不但身處交通樞紐位置且幅員廣大，各種成本及房價比美國東岸、西岸都低。

他提到，尤其近年台灣供應鏈 有很好的地位與契機，可以說是打開中西部市場的最佳時機，「這也是我決定出任台美商會會長的主要原因之一，」他說，結合台商一起打造生意升級，突破以往單打獨鬥的模式，希望能夠一起創造更好、更永續的商業機會及環境。

盧建昌說，促進台商抱團並不一定要同樣產業才能結合，例如製造商可以跟貨運公司合作，並學習猶太人的方式分享資源，打造更多機會創造利潤，甚至發展出新的商機。

類延峰在活動中致詞，肯定芝加哥台美商會與經文處密切合作促進中西部商機，他也對吳威陵過去一年的努力表達感謝，此外，也期盼跟盧建昌繼續合作。