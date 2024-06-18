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帶動商機 扶持創業 芝華埠集市開鑼

特派員黃惠玲／芝加哥報導
街頭服飾品牌We Each Belong的Andrew介紹其商品。(特派員黃惠玲／攝影)
街頭服飾品牌We Each Belong的Andrew介紹其商品。(特派員黃惠玲／攝影)

「在餐館之外，帶進更多創意商家，將可讓全美唯一逆勢成長的華埠持續成長、永續發展，」華埠更好團結聯盟主席吳常義在芝城華埠「河畔集市」(CanalPOP!)開幕剪綵儀式上表示，這項由市府支持的快閃集市，為小商家提供房租、水電全免的優惠，不僅扶持更多人創業，同時更豐富華埠商圈的吸引力。

在全美華埠幾乎都面臨發展瓶頸，甚至許多都出現逐漸褪色、縮小的趨勢下，芝加哥華埠多年來仍然不斷擴大，不論是居民、商家以及遊客都持續成長，而推動華埠及華人社區各項權益，爭取各種福利的包括華埠更好團結聯盟等非營利組織蓬勃，扮演了帶動芝城華埠繁榮的重要角色。

由芝加哥市政府商業事務與消費者保護局(BACP)與華埠更好團結聯盟合作推出的「河畔集市」，則是最新的促進華埠發展的最新項目。

根據華埠更好團結聯盟主任陳本恩介紹，該集市的資金來自市政府的芝加哥復甦計畫(Chicago Recovery Plan)，透過此項目向受到新冠疫情影響的小商家提供幫助，同時也讓芝城空置店面減少，這也是在華埠「天河城」商場推出河畔集市的最主要目的，她說，本次共有七家亞裔小業主進駐，所販售的商品及服務，包括個性化設計服飾、陶藝製品、茶葉、行銷服務等。

陳本恩說，房租以及水電免費的優惠，將從開幕一直持續到明年2月底，這段期間，希望幫忙有心創業的亞裔，奠下穩定的基礎。根據指出，聯盟未來還計畫在橋港區等地點再推出其他類似集市，有意加入者可電洽：(312)761-9738。

伊州州眾議員馬靜儀在祝賀集市開幕繁榮社區之外，也對華埠更好聯盟幾十年來促進華社發展的貢獻給予最高肯定。

「河畔集市」的地址：2236-2238 S. Canal, Chicago, IL 60616，詳細營運時間及其他信息，可查詢官網：https://cbcacchicago.org/canalpop。

華埠「河畔集市」提供多位亞裔創業者新商機。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠「河畔集市」提供多位亞裔創業者新商機。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠「河畔集市」開幕，華埠更好團結聯盟主席吳常義(右五)、主任陳本恩(右七)以及...
華埠「河畔集市」開幕，華埠更好團結聯盟主席吳常義(右五)、主任陳本恩(右七)以及伊州眾議員馬靜儀(右六)均到場剪綵。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠「河畔集市」提供多位亞裔創業者新商機。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠「河畔集市」提供多位亞裔創業者新商機。(特派員黃惠玲／攝影)

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