感謝支持台灣 年畫贈密州州長

類延峰(右)將龍年年畫致贈給密州州長魏美桂，並由副州長吉爾克里斯特(中)代表接受，圖左為密西根人文協會會長楊逸鴻(左)。(密西根人文協會提供)

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰日前代表國立台灣美術館，贈送台灣十二生肖龍年年畫給密西根州長魏美桂(Gretchen Whitmer)，以感謝州長過去半年兩次訪問台灣，並在台灣設立了密西根商務辦事處。

此次儀式由密西根人文協會統籌，地點在底特律Newlab，副州長吉爾克里斯特(Garlin Gilchrist II)代表魏美桂接受年畫，他表示，很高興密西根政府和台灣一起創新、投資 、合作並一起成長，他珍惜台灣和密西根長久的友誼，並期待未來能有更多合作機會。

密西根人文協會會長楊逸鴻表示，協會自2002年成立以來，致力於促進密西根與台灣之間的文化交流，並促成魏美桂將5月的第二周訂為台美傳統周，會中她也代屏東縣縣長周春米致贈手工月琴交給密西根經發廳的投資促進主任康為，感謝他對台灣跟密西根經貿交流的貢獻。

創業家蔣序龍，是台灣在密西根汽車供應鏈 訪問團的召集人，他在美國汽車業第一波產業外包到亞洲來到美國，已在底特律深耕汽車業20多年，他說，「台灣現在是AI 產業鏈最完整的地方，密西根除了汽車產業鏈進駐之外，應該引進更多AI產業鏈進入密州。他也介紹了所創業的BEET，提供AI智慧製造的科技平台，能客製化提升客戶的產量效率，其客戶包括Ford和GM。

此次他協助召集了台灣汽車產業供應鏈的廠商，由台全電機的美國業務總監陳春松領軍，及台灣上市企業：群創光電劉宇中、聯嘉光電陳德偉、友達光電Emily St. Clair、世德科技Anthony Singleton 的代表與會。

密西根當地的企業家徐萬泰也出席支持了活動，他所共同創立的Discera，是世界上第一家MEMS微機電系統振盪器公司，他現為Soundskrit首席技術官，他提到安娜堡密西根大學城有很強的研發人才及技術，吸引不少大企業到當地求才及尋求技術合作。