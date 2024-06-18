我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼樂園遭集體訴訟 合格年票持有人可得65元

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

感謝支持台灣 年畫贈密州州長

【密西根訊】
類延峰(右)將龍年年畫致贈給密州州長魏美桂，並由副州長吉爾克里斯特(中)代表接受，圖左為密西根人文協會會長楊逸鴻(左)。(密西根人文協會提供)
類延峰(右)將龍年年畫致贈給密州州長魏美桂，並由副州長吉爾克里斯特(中)代表接受，圖左為密西根人文協會會長楊逸鴻(左)。(密西根人文協會提供)

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰日前代表國立台灣美術館，贈送台灣十二生肖龍年年畫給密西根州長魏美桂(Gretchen Whitmer)，以感謝州長過去半年兩次訪問台灣，並在台灣設立了密西根商務辦事處。

此次儀式由密西根人文協會統籌，地點在底特律Newlab，副州長吉爾克里斯特(Garlin Gilchrist II)代表魏美桂接受年畫，他表示，很高興密西根政府和台灣一起創新、投資、合作並一起成長，他珍惜台灣和密西根長久的友誼，並期待未來能有更多合作機會。

密西根人文協會會長楊逸鴻表示，協會自2002年成立以來，致力於促進密西根與台灣之間的文化交流，並促成魏美桂將5月的第二周訂為台美傳統周，會中她也代屏東縣縣長周春米致贈手工月琴交給密西根經發廳的投資促進主任康為，感謝他對台灣跟密西根經貿交流的貢獻。

創業家蔣序龍，是台灣在密西根汽車供應鏈訪問團的召集人，他在美國汽車業第一波產業外包到亞洲來到美國，已在底特律深耕汽車業20多年，他說，「台灣現在是AI產業鏈最完整的地方，密西根除了汽車產業鏈進駐之外，應該引進更多AI產業鏈進入密州。他也介紹了所創業的BEET，提供AI智慧製造的科技平台，能客製化提升客戶的產量效率，其客戶包括Ford和GM。

此次他協助召集了台灣汽車產業供應鏈的廠商，由台全電機的美國業務總監陳春松領軍，及台灣上市企業：群創光電劉宇中、聯嘉光電陳德偉、友達光電Emily St. Clair、世德科技Anthony Singleton 的代表與會。

密西根當地的企業家徐萬泰也出席支持了活動，他所共同創立的Discera，是世界上第一家MEMS微機電系統振盪器公司，他現為Soundskrit首席技術官，他提到安娜堡密西根大學城有很強的研發人才及技術，吸引不少大企業到當地求才及尋求技術合作。

佛林特密西根大學管理學院的會計學教授陳志豪，創建了和台灣的大學雙聯學位的教育合作，他說，畢業學生因熟悉台美兩地的環境，及具中英雙語優勢，將能很快投入台美合作的汽車產業鏈。

密州副州長接待類延峰、底特律台灣商會以及台灣企業、當地的創業家、世華婦女會成員。...
密州副州長接待類延峰、底特律台灣商會以及台灣企業、當地的創業家、世華婦女會成員。(密西根人文協會提供)

AI 投資 供應鏈

上一則

喬治亞州一處住宅發生火災 致6死5傷

下一則

馬州長簽署 赦免17.5萬大麻定罪者

延伸閱讀

密州嬉水廣場槍案9人受傷 夫妻護女中彈、 幼童孕婦也受害

密州嬉水廣場槍案9人受傷 夫妻護女中彈、 幼童孕婦也受害
馬州州長赦免17.5萬人次大麻犯 史上最大規模除罪行動

馬州州長赦免17.5萬人次大麻犯 史上最大規模除罪行動
密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案

密西根掃射槍嫌在家中自戕 身分確認 原擬犯更多案
槍手連開28槍 密西根爆隨機槍殺 至少10人中彈

槍手連開28槍 密西根爆隨機槍殺 至少10人中彈

熱門新聞

章瑩穎的父親章榮高，七年來都睡在保持原樣的女兒房間，每每想到女兒仍在異鄉總是難以成眠。(視訊訪問截圖)

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

2024-06-10 10:25
幸運中獎者之一、律師哈德爾(左)從密州彩劵局局長史克麗(右)手中接過8.4億中獎支票。(美聯社)

發現中獎嚇到手機掉地 3密州居民領走勁球頭彩8.4億

2024-06-12 10:17
伊州彩劵局Des Plaines中獎中心主管凱西(Kathy)，手持5.52億的兆彩頭獎支票給出面領取獎金的幸運得主。 (伊州彩劵局)

感覺好不真實 5.52億兆彩得主領獎 伊州打工人變億萬富翁

2024-06-10 10:53
圖為民眾在俄勒岡州海灘挖蛤蜊。(美聯社)

西北部生蠔、蛤蠣受汙有毒 食藥局警告別吃：嚴重恐呼吸麻痺、窒息

2024-06-11 20:15
匹茲堡居民凱倫·科夫曼結縭31年的丈夫羅勃於四月因腦瘤併發症去世。羅勃離世前兩周，凱倫買的一張州彩券刮中100萬元，讓他得以安心闔眼。(美聯社)

丈夫過世前2周 賓州婦人刮中100萬獎金 衣食無憂

2024-06-15 19:38
喬治亞州11日傍晚驚傳巴士劫持案，一名男子中彈身亡。被劫巴士最終在迪卡爾布郡停下。(美聯社)

喬州巴士遭劫持釀1死 槍手飛車逃逸爆胎落網

2024-06-11 21:20

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄