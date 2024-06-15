RNC下月密爾瓦基登場 川普稱該城市可怕

共和黨全國代表大會7月15日將在密爾瓦基市舉行，川普屆時將接受提名參選總統。(川普臉書)

前總統川普 13日與共和黨 國會議員舉行閉門會議時，談到下月即將舉行共和黨全國代表大會（RNC）地點：威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)時，川普對該城市使用了「可怕」(horrible)一詞。

美聯社指上述消息由Punchbowl News首先報導，幾位支持川普的國會議員表示，川普所指的「可怕」是針對犯罪及選民欺詐。川普經常譴責民主黨領導的城市不安全，即使聯邦調查局(FBI)的最新統計顯示全國暴力犯罪下降。

總統拜登的競選團隊，則立即針對川普的言論猛烈抨擊，拜登還在社交平台X發布了一張自己在密爾瓦基雄鹿隊(Bucks)2021年奪得NBA冠軍後向該隊致意的照片，並寫道「我碰巧愛密爾瓦基。」

共和黨全國代表大會將在7月15日到18日間於密爾瓦基登場，該地區也是民主黨在搖擺州威州最大的據點。

川普隨後接受福斯電視台訪問時，澄清稱「我的意思很清楚，我們非常關注犯罪問題」，他說，「我愛密爾瓦基，我在密市有很好的朋友，(當地)犯罪數字很可怕，我們必須非常小心。」

川普競選團隊發言人史帝芬．張(Steven Cheung)在X上發文稱，川普是在說犯罪和選民詐欺有多麼可怕。威州西部的共和黨國會眾議員 范奧爾登(Derrick Van Orden)說，川普說的應該是該市「可怕或恐怖」的犯罪率。范奧爾登說，當時他就坐在離川普不遠的地方，在場的共和黨人也對前總統的言論表示贊同。

不過，威州國會眾議員格羅斯曼(Glenn Grothman)、費茲傑拉德(Scott Fitzgerald)說，川普說的是即將到來的大選「可怕」。代表威州南部的國會眾議員史代爾(Bryan Steil)在X發文說，川普並沒有這麼說，沒有地方會比威斯康辛州的7月更好了。

另一位威州北部的國會議員蒂分尼(Tom Tiffany)表示，他從未聽到川普稱密爾瓦基為「可怕的城市」。印第安納州共和黨國會眾議員班克斯(Jim Banks)說，他當天也在場，川普從未貶低過密爾瓦基市，班克斯稱，這種說法「只是民主黨的又一次騙局。」

密爾瓦基市市長強森(Cavalier Johnson)說，「如果川普想談論他覺得可怕的事情，我們所有人都經歷過他的總統任期，所以你老兄也彼此彼此。」

威斯康辛州本月4日才針對兩名律師和一名助理提出重罪偽造指控，控訴他們在2020年協助提交錯誤聲稱前總統川普在威州勝選的文件。威州的指控對象為川普在該州的律師楚皮斯(Jim Troupis)、切斯布羅(Kenneth Chesebro)，以及競選團隊助理羅曼(Mike Roman)。

楚皮斯、切斯布羅和羅曼預計9月19日在戴恩郡(Dane County)巡迴法院出庭，每人面臨一項重罪指控，最高可處六年徒刑，以及1萬元罰款。