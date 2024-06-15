我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 義總理急忙拉回

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

近8成全美大都市 市中心房價低迷 芝市區10年縮水17%

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市中心的房價在過去十年下跌幅度達17％。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市中心的房價在過去十年下跌幅度達17％。(特派員黃惠玲／攝影)

自新冠疫情以來，芝加哥市中心的房價一直落後於該市其他地區。而這種情況並不單單發生在芝城。芝加哥商報Crain's引述房地產資料庫PropertyShark的報告稱，在美國40個最大城市中，多達31個（近8成）市中心社區的房價均比市區以外範圍低。

PropertyShark比較了2014年和2023年的房屋銷售中位數價格。值得留意的是，芝加哥是九年來唯一一個市中心房價下降的城市。該市中心房屋的中位數價格在過去十年來縮水了17%，2014年芝市中心的房屋中位價為32萬6000元，到2023年時，該市中心房屋中位價跌了17%到26萬9000元。

如果以除了市中心以外的全市房價計算，中位價從2014年的20萬3000元，上漲了40%至28萬4000元。

芝市中心與市中心之外芝城間的房價中位差距57%，在全美大城市中，僅落後於堪薩斯城和達拉斯，這兩個城市在過去10年分別有75%的差異。然而，堪城跟達拉斯的市中心房價，並沒有像芝加哥一樣下挫，而是分別上漲了39%和64%，在此同時，這些城市的全市平均房價也飆升。

芝加哥市中心的房價表現疲軟，但也同時凸顯了市中心之外的威克公園(Wicker Park)、巴克城(Bucktown)和羅根廣場(Logan Square)等社區的房價強勁增長。

富裕的空巢老人越來越多地選擇城市郊區的豪華公寓，而不是市中心的高端房產。市中心的房主因為這種趨勢而蒙受損失。例如，芝市區聖瑞吉酒店(St. Regis)大樓的一套公寓，在今年4月以700萬元的價格售出，這個單位上次交易的2021年年底時，價格為820萬元。

此外，市中心房地產市場不振多少跟犯罪治安問題有關。根據統計，過去四年市區案件數量增加了92%。而新冠疫情也削弱了市中心商圈環區(Loop)的整體活力，當地辦公大樓和零售店的空置率，均飆升至歷史新高。

在PropertyShark分析的中西部城市中，只有底特律市中心的房價超過了該市其他地區。底城市中心的中位房價，從2014年的10萬9000元激增128%到2023年的24萬8000元，比該市其他地區的平均漲幅高出7%。

房價 芝加哥 芝城

上一則

法寶寺6.16和7.21舉行藥師法會

延伸閱讀

人狗共享尊榮 芝機場即起可預定寵物狗航班

人狗共享尊榮 芝機場即起可預定寵物狗航班
近8成全美大都市 市中心房價低迷

近8成全美大都市 市中心房價低迷
芝市最低時薪 7/1起漲至16.2元 庫克郡提高至14.05元

芝市最低時薪 7/1起漲至16.2元 庫克郡提高至14.05元
芝最低時薪7/1起漲至16.2元 小費工時薪年增8%

芝最低時薪7/1起漲至16.2元 小費工時薪年增8%

熱門新聞

章瑩穎的父親章榮高，七年來都睡在保持原樣的女兒房間，每每想到女兒仍在異鄉總是難以成眠。(視訊訪問截圖)

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

2024-06-10 10:25
大華府杜勒斯國際機場。(機場臉書)

國內往返機票 這機場全美最貴…省錢小竅門請收好

2024-06-07 11:15
幸運中獎者之一、律師哈德爾(左)從密州彩劵局局長史克麗(右)手中接過8.4億中獎支票。(美聯社)

發現中獎嚇到手機掉地 3密州居民領走勁球頭彩8.4億

2024-06-12 10:17
伊州彩劵局Des Plaines中獎中心主管凱西(Kathy)，手持5.52億的兆彩頭獎支票給出面領取獎金的幸運得主。 (伊州彩劵局)

感覺好不真實 5.52億兆彩得主領獎 伊州打工人變億萬富翁

2024-06-10 10:53
圖為民眾在俄勒岡州海灘挖蛤蜊。(美聯社)

西北部生蠔、蛤蠣受汙有毒 食藥局警告別吃：嚴重恐呼吸麻痺、窒息

2024-06-11 20:15
喬治亞州11日傍晚驚傳巴士劫持案，一名男子中彈身亡。被劫巴士最終在迪卡爾布郡停下。(美聯社)

喬州巴士遭劫持釀1死 槍手飛車逃逸爆胎落網

2024-06-11 21:20

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好

「墨雨雲間」正妹神醫竟是AI換臉… 網：難怪演技變好
上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患

大閘蟹入侵紐約 州府警告：恐成經濟、生態隱患
他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁
紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌

紐約法拉盛凱辛納公園 亞裔少女大白天遭性侵…居民恐慌