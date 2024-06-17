狗狗尊榮航班 芝機場可預定 1張6000元機票 6月已完售

專門為寵物狗設計的Bark Air，狗跟人都同享豪華服務。(Bark Air )

想要帶著寵物 狗輕鬆出遊的人有福了，一家專門為狗狗設計的新航空公司Bark Air宣布，即日起可預定10月份起從芝加哥 中途機場(Midway Airport)起飛的航班。目前該航空公司的起降地點，包括紐約、洛杉磯、倫敦、巴黎、舊金山 、鳳凰城、邁阿密、勞德代堡。

不過，要搭乘這家豪華專機代價不斐，目前從芝加哥飛紐約的票價要3000元。如果要從舊金山到紐約，票價更高達6500元。千萬不要以為高價機票會嚇退狗主，根據該航空公司官網顯示，6月份從洛杉磯到紐約每張6000元的機票全數完售。

Bark Air的聯合創辦人兼執行長米克爾(Matt Meeker)說，迄今為止，消費者對該航空公司的興趣及熱情高漲，「我們很高興能將航線服務擴展到新的城市，以滿足客戶需求，為更多家庭帶來獨特的、以狗狗為中心的無壓力旅行。」

這家航空公司雖然是為狗狗而設計的，但也為狗主提供了完美空間。預定機位成功後，服務人員會收集每隻狗的信息及旅行計畫，在抵達目的地後，狗狗可以跟班機上的其他動物見面。

這家航空公司的班機上，安裝設計了小狗喜歡的氛圍、音樂、顏色，而且每隻狗乘客都可以獲發能鎮定的食品、降噪耳罩，以及可狗狗夾克等。

從預定到抵達，再到機上服務到下機，狗狗們都會受到貴賓待遇及奢華體驗。

根據該公司介紹，狗狗登機後、飛機上升及下降過程，都會獲得提供小吃或飲料，以確保它們不會因機艙壓力變化而引起耳朵不適。此外，在整個飛行過程中，還會提各種Bark品牌的點心、零食甚至驚喜，讓毛小孩們及家人都能夠備受呵護。

班機是由一家包機公司運營，每架航班上都配置了工作人員。

根據航空公司稱，每張寵物狗票還會附帶一張人類的機票，不過，如果隨同的人們較多，也可以支付費用預定額外座位，但該航班不允許未滿18歲的乘客搭乘。

所有狗狗在航班上都要拴住，但不需要關在籠子裡。