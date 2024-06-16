8月DNC大會 芝酒店每晚房價衝破千元

8月下旬在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會，將今夏芝城酒店房價衝向新高。(本報檔案照片)

對於芝加哥 的酒店來說，年度音樂盛會Lollapalooza通常是每年最繁忙的周末，不過，今年的8月份預估將有5萬人湧入芝城 參加民主黨全國代表大會(DNC)，而這波住客也將今夏芝城酒店房價 推上新高峰。

芝加哥太陽報針對民主黨全國代表大會、Lollapalooza以及NASCAR街頭賽車等芝城今夏三大活動的酒店價格搜索，範圍包括在市中心半徑一哩半的酒店，結果顯示，這些活動期間的平均芝加哥每晚房價高達534.88元。

其中民主黨全代會舉行的8月19日到22日期間，目前仍可找到空房的芝加哥河畔五星級酒店朗廷(The Langham)，每晚房價要1077元。

上述三個活動分開的個別房價，分別為8月1日到4日期間在葛蘭特公園舉行的Lollapalooza音樂節，平均每晚房價為485.24元；7月6日、7日在芝加哥市街道舉辦的NASCAR賽車期間，市中心酒店每晚房價平均為 278.29元。

DNC則是三個大活動中，每日酒店房價出現超過1000元的唯一活動，Lollapalooza最高每晚房價接近900元，NASCAR賽車的最高每晚房價不到600元。

伊州酒店與住宿協會(Illinois Hotel & Lodging Association)主席兼執行長賈克伯森(Michael Jacobson)說，「我們這行業對於大型活動的依賴確實提高了，這些活動為酒店帶來不少生意。」

他說，酒店價格主要是以供需來決定，當重大活動期間，價格攀升、空房減少，一般如果不是因為商務或休閒等原因到芝城的旅客，大都會選擇住在郊區，也就是說，大型活動不但市中心受益，包括郊區的芝加哥地區都會受益房價提高。

DNC約5萬名與會者不但為酒店帶來收入，預估也將創造總值 1.5億到2億的經濟影響。

NASCAR街頭賽車方面，芝加哥觀光局(Choose Chicago)委由天普大學(Temple University)體育產業研究中心做出2023年該項比賽對於芝加哥的經濟影響，結果發現，去年該項賽事舉行的周末，為芝城帶來1.089億元的經濟影響，以及830多萬元的稅收。

賈克伯森說，去年「是一個很不錯的夏天」，根據芝加哥觀光局的數據，去年夏季芝市酒店收入累計達8.25億元，酒店稅收也進帳4600萬元，這兩個數字都創下該市夏季的史上新高紀錄。