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芝市最低時薪 7/1起漲至16.2元 庫克郡提高至14.05元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥、庫克郡從7月1日起，將調高勞工最低時薪。(pexles)
芝加哥、庫克郡從7月1日起，將調高勞工最低時薪。(pexles)

芝加哥庫克郡打工族每年最期待的加薪時刻又即將到來，根據法令，從7月1日起，庫克郡郊區(不包括芝加哥市)的最低時薪，將從13.7元提高到14.05元；領取小費的員工最低時薪持平為8.4元；芝市方面，最低時薪也將在下月開始，調漲到16.2元。

庫克郡表示，每年該郡的最低時薪都會依據條例規定的公式增長，最低時薪標準適用於在庫克郡工作、年滿18歲的小時工、受薪員工及小費員工，即使在庫郡送貨或在該郡範圍內開車的員工都包括在內。

芝加哥市也將在7月1日調整部份最低時薪標準，員工人數少於20名及以下的小企業，員工的最低時薪必須從15元提高到16.2元。員工人數在21名或以上的企業，最低時薪將從15.8元提高到16.2元。

根據芝市長強森辦公室指出，自2021年最低時薪增至15元後，該市最低時薪開始依據消費者物價指數的變化或2.5%的比率(以兩者中較低者為準)每年調升。

此外，芝加哥市議會去年通過「公平工資法案」(One Fair Wage)，取消該市小費員工時薪低於最低標準的規定，這項新法也將從下個月起施行，根據新法該市小費員工的時薪從目前的9.48元，以每年8％的提漲率，一直調到2028年7月1日達到與全市最低時薪相同。芝市也是全美第一個採用取消小費員工低時薪的最大城市。

除了薪資調高外，芝市同樣在去年通過的「公平工作周條例」(Fair Workweek Ordinance)，將從7月1日起落實，此新條例要求雇主讓勞工每120天內至少工作80小時的員工，必須保證給予最多五天的帶薪假以及五天的病假。

伊利諾州全州方面，伊州固定每年1月1日調整最低時薪，今年伊州工人的最低時薪已經調高至14元，18 歲以下工人的最低工資為每小時10.5元。至於領取小費工人的最低時薪為上述一般工人最低時薪的的60%，也就是8.4元。依照伊州的工資增長規定，該州將在2025年將最低時薪提高到15元。

最低時薪 庫克 芝加哥

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