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勁球8.4億得主現身 3密州人暴富 中大獎嚇到手機掉地

特派員黃惠玲／綜合報導
幸運中獎者之一、律師哈德爾(左)從密州彩券局局長史克麗(右)手中接過8.4億中獎支票。(美聯社)
幸運中獎者之一、律師哈德爾(左)從密州彩券局局長史克麗(右)手中接過8.4億中獎支票。(美聯社)

繼伊利諾州一名幸運芝城婦女出面領取6月4日的兆彩(Mega Millioins)頭獎5.52億後，今年年初中到勁球(Powerball)獎金8億4240萬元的密西根州得主，11日也出面領取獎金，密州彩券局表示，一對夫婦以及一名律師組成的「早餐俱樂部」(The Breakfast Club)為幸運得主，他們合資購買了該張獎券。

這張在今年新年第一天購買的中獎彩券，號碼為12、21、42、44、47，勁球特別號為1。該彩券是在密州佛林特(Flint)附近大白朗鎮(Grand Blanc Township)的一家便利店Food Castle購入。

密州彩劵局局長史克麗(Suzanna Shkreli)說，中獎的「早餐俱樂部」選擇一次性領取現金，換句話說，三名得主將平分3.05億元的現金。

早餐俱樂部成員之一、律師哈德爾(Mark Harder)代表該俱樂部發言時說，中獎的中年夫婦自從知道他們的彩券中獎後，「既高興又不知所措，既激動又緊張。」哈德爾說，他們從震驚、徹夜難眠，到認真思考這一千載難逢的事件會如何改變他們的生活。

哈德爾說，「大獎開出的第二天早上，我們通過新聞得知中獎彩券就在我們買彩票的便利店售出，接著中年夫婦的丈夫用手機查詢中獎號碼後發現中了大獎，驚嚇之餘手機還因此掉地上。」

未透露姓名的幸運夫婦發表一份聲明表示，這筆獎金將對他們及家族後代產生積極影響。哈德爾代讀該份聲明稱，「中獎前，我們一直過著舒適的生活，並期待有一天能夠退休，現在，我們在經濟上將不再受任何具體時間表的約束，世界以及我們的機會以令人難以置信的方式打開了。」

哈德爾說，中獎夫婦的先生計畫繼續工作一段時間，這對夫婦還希望多出去旅遊，由於密西根的冬天有點令人受不了，他們還可能會在佛羅里達州購置房產。哈德爾表示，他們還計畫跟直系親屬分享獎金，並捐款給慈善機構。不過，同為中獎者的哈德爾沒有說明如何處理自己的獎金。

售出該張頭獎彩票的Food Castle，將可拿到五萬元的佣金，店主表示，將與員工共和分享獎金，並會捐款給慈善機構。

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