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無證客湧入 芝市無家可歸人數激增3倍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市遊民人數大幅增長。(芝加哥無家可歸聯盟臉書)
芝市遊民人數大幅增長。(芝加哥無家可歸聯盟臉書)

芝加哥市府官員表示，該市1月份無家可歸者人數比去年同期暴增三倍，官員說，尋求庇護移民湧入該市是造成此數字激增的重要原因。

非營利機構「橙色帳篷」(Orange Tent Project)的執行長麥克盧基(Morgan McLuckie)說，她希望短期的幫助，可以協助這些遊民找到長期的解決方案，但這將是一場艱苦的奮戰。

根據芝市的數據顯示，今年1月份有將近1.9萬人曾至少經歷一晚無家可歸，與2023年同期相比激增了三倍，而造成此現象的很大因素，是因為移民的湧入。芝加哥家庭與支持服務局副局長麥考利(Maura McCauley)說，從2022年8月以來，「我們已經接待超過4.3萬個越過美墨邊境到芝城尋求庇護的移民。」

她表示，在同一期間，芝市的收容所容量增加了五倍，「我們毫不驚訝看到有近1萬4000個尋求庇護者，住進了收容所」，她說，由此可見今年的遊民人數有很大因素來自於這些移民。

不過，除了移民增加推升了遊民人數外，非移民的無家可歸人數，也比去年同期增長了25％，芝市府指出，這波增長歸因於新冠疫情的各項補助及支持措施紛紛到期，加上住房開銷越來越難以負擔。

麥克盧基說，「芝市因此需要承擔更大的責任，需要推出更多可負擔經濟房」，她坦承，現在很難找到低於1000元的租房。

在此同時，市府也提到，這次的數據是在今年1月，也是湧入芝城移民仍處高峰期的時候計算所得，從那之後，新移民的人數逐漸下降，預估明年1月的無家可歸人數或將減少。

步派的芝加哥市市長強森與其支持者，在今年3月初選時，曾大力推動選民支持提高豪宅轉讓稅的公投，強森原本計畫將該項增稅收入，作為解決遊民無家可歸問題的經費，無奈最終並未獲得足夠選票支持而確定落空。

現階段市府並未提出其他可能的經費來源，來徹底解決該市遊民問題。

移民 遊民 庇護

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