提升行為健康 芝加哥華埠3組織獲資助

庫克郡郡長普瑞科溫可(右)感謝美亞劉紅(左)、華諮處劉國華(中)致力提升亞裔社區心理及行為健康。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州庫克 郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)及庫郡委員會委員、庫郡衛生局官員10日共同宣布，為強化該郡的行為健康(behavioral health)，落實「強強聯手」(Stronger Togethr)計畫，解決整個醫療系統的相關資源不平等問題，即日起向全郡53個組織撥款4400多萬，其中包括華埠的美中亞裔 健康協會、華人諮詢服務處、普及必進中心。

普瑞科溫可表示，該計畫宗旨在於結合政府及社區等其他部門的合作，為更多居民健康造福。透過「強強聯手」將強化系統協調、提高系統質量、擴大早期干預及預防、治療、支持、康復，以及危機評估與護理的覆蓋範圍，解決醫療系統的行為健康不平等問題。

53個組織獲庫克郡撥款4400多萬改善行為健康服務。(特派員黃惠玲／攝影)

該項經費申請在今年3月份開放，總計有300多家申請了最高100萬元的資助，資助期共27個月，其中美亞、華諮處均獲百萬補助，普及必進則拿到50萬元經費。

通過全面審查後，有53個組織、機構獲得資助，而為弱勢族群服務的機構優先獲得經費，這些機構中有21個將利用此經費支持青年及家庭行為健康服務，包括提供有害行為健康的預防及干預。

美亞執行主任劉紅、華諮處總裁劉國華都出席了當天的經費補助宣布會，劉紅並代表得獎組織致詞表示，非常榮幸及高興收到這筆經費，更感謝普瑞科溫可、庫克郡衛生局對於美亞促進亞裔心理健康 的肯定。

她接著說，這筆經費對於解決並促進亞裔社區的行為健康非常重要，特別是對於存在文化及語言障礙的成年人及老年人。劉紅表示，該項資金將加強及擴大醫療服務欠缺的亞裔社區對行為健康的早期干預、預防、治療、支持及康復之用。

劉紅說，新冠疫情後引發了新一波的心理健康危機，民眾對於精神健康及藥物使用的需求空前高漲，美亞一定會遵循「強強聯手」計畫的宗旨，致力讓亞裔獲得優質的行為健康服務。

心理健康服務是美亞的主要項目，美亞在芝加哥南部成立第一個社區心理健康服務診所和第一個戒除毒品和賭博診所，多年來為成千上萬的亞裔居民提供心理諮商、治療等服務。