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中西部客家會參與巴勒特藝術節 宣揚台灣文化

芝加哥訊
中西部客家會參與巴勒特國際文化藝術節。(客家會提供)
中西部客家會參與巴勒特國際文化藝術節。(客家會提供)

伊利諾州巴勒特市(Bartlett)文化委員會日前在該市Apple Orchard Park舉辦了巴勒特市國際文化藝術節，中西部客家鄉會按往例全程參與盛會。除了巴勒特市市長及地方政要外，台北經濟文化辦事處處長類延𡶶、秘書孫鵬翔和僑教中心主任蔡季穎也出席了活動。

藝術節由台灣僑界第二代組成的福爾摩沙青年文化大使(FASCA)的舞獅拉開序幕。

巴勒特市市長華勒斯(Kevin Wallace)首先向觀眾們問候，並讚揚了文化委員會以音樂和文化表演，在社區中推動族群融合的努力。隨後，類延𡶶應邀致詞時感謝文化委員會每年邀請中西部客家鄉會宣揚台灣及客家文化。

客家鄉會的攤位介紹並展示了台灣及客家文物，並由鄉親戴福陞、周慶榮和林俊志為來訪民眾書寫中文名字。會長張玉芳特別準備了她拿手的客家粽子和菜包讓民眾品嚐。

下午的表演，由彭慧真擊大鼓領頭帶出台灣客家特色的節目，巴勒特社區合唱團獻唱了包括客家名謠「天空落水」等台美名曲。其他節目還有彭慧真和邱美純的二重唱「夕陽伴我歸」，以及小提琴、大提琴、手風琴三重奏，贏得滿場喝彩。

FASCA接著還推出台灣原住民舞蹈和YoYo表演，最後由張玉芳帶領鄉親合唱「客家本色」，為當天演出畫下完美句點。

FASCA的舞獅隊。(客家會提供)
FASCA的舞獅隊。(客家會提供)
中西部客家會的攤位受到歡迎。(客家會提供)
中西部客家會的攤位受到歡迎。(客家會提供)

原住民 伊利諾州 Apple

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