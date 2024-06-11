台灣十鼓團明州登場 700觀眾大呼精采

十鼓藝術打擊樂團活力十足的精采表演，獲得觀眾熱烈掌聲。(記者陳曼玲／攝影)

「太精采了。」是明尼蘇達州 近700名華洋觀眾看完「十鼓藝術打擊樂團」表演的一致感想。

僑委會主辦，以「台灣印象」為主題的2024年美國台灣傳統週，由來自台南仁德的「十鼓藝術打擊樂團」擔綱在美加表演共13場，最後一站到明州 。表演當天在福德利高中(Fridley High School)的禮堂座無虛席，表演中群眾隨著鼓聲拍手或腳打節拍，台上的幽默短劇也引得觀眾笑聲連連。

成立於2000年的十鼓樂團，多位團員的打鼓經歷超過十多年。

團員李仰雯說她在十鼓樂團打鼓已經19年了。她回憶在小學一年級時觀看十鼓打擊樂團的影片時，身體自然地跟著打起節拍，因此激發她的興趣開始學打鼓。她說美國的觀眾很熱情，結束會起身為他們拍手。

團員黃友廷加入十鼓樂團已有25年。他說小時候家人要他學音樂，但是覺得鋼琴太貴。因此小學他一年級時參加謝十團長在學校開辦的才藝課。他說十鼓樂團是台灣的原創音樂，曲目融合台灣的人文、歷史和風景，希望此行能推廣台灣之美。

創辦人謝十在26歲時創團，以創作與傳承台灣本土文化，弘揚鼓樂藝術為發展目標。謝十希望讓十鼓的團員可以開心打鼓，多年來在各國表演，以打鼓突破語言與年齡的隔閡。

此次帶團來美的謝懷珏是謝十的兒子。當他被問到來美國表演與在台灣有何不同時，他說美國的觀眾對打鼓的喜好表現很明顯。喜歡的人會跟著節奏打拍子或起舞，對台灣的打鼓表演有好奇心。他很高興能在美國分享台灣。