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5.5億兆彩得主現身 伊州打工人變億萬富翁

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州彩券局Des Plaines中獎中心主管凱西(Kathy)，手持5.52億的兆彩頭獎支票給出面領取獎金的幸運得主。 (伊州彩券局)
伊州彩券局Des Plaines中獎中心主管凱西(Kathy)，手持5.52億的兆彩頭獎支票給出面領取獎金的幸運得主。 (伊州彩券局)

伊利諾州彩券局(Illinois Lottery)10日宣布，日前中到「兆彩」(Mega Millinois)5.52億元的得主已經現身領取巨額獎金。

伊利諾州彩券局網站在本月4日晚間售出獎金達5.6億的「兆彩」(Mega Millions)彩票，這張從彩券局線上購買的獎券，號碼與中獎號完全匹配，該期的白球中獎號：19、37、40、63、69，兆彩號碼為17。如果得主選擇一次性領取獎金的話，現金2.64億可直接落袋。

這位要求匿名的新科億萬富翁表示，「我在查看電子郵件時，突然看到伊州彩劵局的一封郵件通知我去檢查我的彩券號碼，因為我中獎了，」這位兆彩得主說， 「我在線上買彩券曾經贏過2元，也中過5元，所以當時我以為情況應該跟之前差不多。」

「當我看到自己中了5.52億元的頭獎時，你無法想像我的震驚和難以置信，」這位得主說，「我馬上登出了該應用程序，然後重新登錄來仔細檢查並確保這個信息是真實的，」結果真的中大獎了，「但我還是感覺好不真實。」

這位兆彩得主說，「我是由單親媽媽撫養長大的孩子，在我的整個童年時期，母親必須做兩份工作來養活我們的家庭，並讓我們接受教育，」他說，自己高中畢業的第二天就開始工作，至今沒有停止過上班。

他還補充，「我是一個勤奮的人。我一生都在打工，等我過上了體面生活後，我會要求我媽媽退休，讓我照顧她。這是我感謝她的方式，媽媽為我們犧牲太多，我還沒有告訴她這筆改變生活的意外之財，」他說，但他相信當那一刻到來時，「我們都會流下幸福的眼淚。」

兆彩獎券在美國45個州、華府及美屬維京群島出售，彩票每張2元。兆彩中獎機率為3億257萬5350分之一。

據兆彩彩票網站稱，中獎彩票是透過伊利諾伊州彩票在線購買的。這也是伊利諾伊州第15次贏得兆彩大獎。

此外，這次的獎金為兆彩史上第九高。兆彩上一次中獎是在今年3月26日，當時新澤西州的一位幸運民眾，一票贏得11.28億元，該金額為兆彩史上第五高的獎金總額。

伊州 伊利諾州 新澤西州

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