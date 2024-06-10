芝市長1年花逾3萬美髮美容惹議 強森陣營澄清

根據選委會紀錄，強森過去一年從競選基金花掉三萬多元美髮、美容。(Instagram)

芝加哥 市市長強森的最新競選財務報告顯示，他從政治獻金中支付了4000元給芝城 西北郊帕拉坦市(Palatine)的一家美容沙龍，這筆費用是用於今年3月27日的「活動開銷」。然而這家被指進帳數千的安東尼瓊斯美容店(Anthony Jones Salon)東主瓊斯(Anthony Jones)說，他從來沒有收到過這筆錢，也從來沒有替強森競選團隊工作過。

強森競選顧問奈德哈特(Bill Neidhardt)對此回應稱，該份報告有所錯誤，這筆錢應該是支付芝市北大道西6624號的美容店AJ Styles Barber & Beauty Salon，他表示，是伊州選委會將地址弄錯。

儘管錯誤澄清，但仍有些人對於市長在個人美容方面的大手筆感到驚訝，因為強森是從競選基金來支付這些費用的，根據選委會的紀錄，強森在過去一年裡，花了三萬多元來打理他的頭髮等個人美容服務。

這筆三萬多的經費幾乎都付給了化妝師米洛伊(Denise Milloy)的護膚美容公司Makeup Majic，這家公司位於芝城南區一家住宅內，紀錄顯示，在2023年、2024年間，強森競選團隊付給該公司達30筆款項。

其中2023年選舉錢的付款，列出的服務細目，包括為候選人化電視妝、為候選人畫辯論妝等，從強森上任市長後，支付給Makeup Majic的款項，則一律改成「活動開支。」

米洛伊說，她不方便談論強森的工作或競選資金；強森則對此不予置評。在此之前，強森發言人曾提到，強森最自豪的是其許多捐款都來自工人階級的個人或工會。

在芝加哥太陽報揭露這些開銷後，對於有關強森支付了哪些費用給化妝師，所支付的髮型、美容費用是在那個活動等問題時，奈德哈特發表聲明說，市長每天都要出席很多公開場合及活動，但他不會為了準備這些活動去花納稅人的錢。

聲明說，相反的強森使用自己的競選資金，向非裔及婦女擁有的企業支付合理工資，來做為他們提供市長出席活動相關準備的費用，「髮型及化妝服務，在高階公務人員中司空見慣。」

不過，根據選委會文件顯示，強森花在髮型、化妝上的錢，顯然比其他民選官員多，例如前市長萊特福特，去年在競選文件中列出四項支出，其中包括向艾文斯頓(Evanston)一家公司，支付了2000元的活動化妝服務費。

庫克 郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckiwinkle)的開銷報告稱，她在2019年向南區一名婦女支付了217元的化妝費。

身家好幾十億的伊利諾州州長普立茲克的競選基金紀錄顯示，在2018到2022年間，曾向南區一家美容沙龍支付了11筆款項，總計6000元，用於電視拍攝活動等的髮型及化妝。