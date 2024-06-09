SNAP盜用案件頻傳 伊州政府籲更新密碼

伊州社福廳呼籲持有糧食補助Link卡的民眾，更新密碼確保帳戶安全。(特派員黃惠玲／攝影)

使用俗稱「糧食券」的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)的盜用情形日益嚴重，為確保顧客權益，一些芝城華埠 地區亞洲超市也公告提醒用戶更改SNAP密碼；根據調查，伊利諾州該項食品補助金在過去6個月期間，遭盜用金額已高達450多萬元。

華埠地區超市日前即透過微信提醒顧客，如果購物時要使用伊州 食品補助金的Link卡結帳，務必先行更改密碼，否則舊密碼將無法通過支付帳單。許多消費者都不清楚究竟發生什麼問題，根據主管Link卡伊州社會福利 廳指出，要求持卡者更換密碼，是為了防範該卡遭盜用。

在伊州，這項由聯邦政府資助的計畫，目的在幫助低收入民眾及家庭購買食品，這些錢每個月定期會匯到Link卡，坊間大多數超市都接受此卡。

但愈來愈多的竊賊在店內的支付系統或自動提款機上，安裝了盜刷裝置，然後盜走卡上的餘額，一位受害者表示，「我去刷卡購買水果、蔬菜時，結帳螢幕顯示餘額不足，我就想怎麼可能，一定出問題了。」

這位不願透露名字的受害說，後來她查詢了消費紀錄，才發現有人把她好不容易存在Link卡上的1100元全取走了，這位受害婦女傷心的說，「我每個月可領到286元的食物補助金，這是我存了好幾個月的錢。」

據估計，約有數以千計的SNAP領取者的福利遭盜，伊州州府已經意識到問題的嚴重性，並正在努力抓捕罪犯，但挑戰並沒有結束。大芝加哥食品銀行(Greater Chicago Food Depository)的Sara Bechtold MEdema說，這些Link卡，並沒有像一般銀行卡那樣受到較全面的保護。

這種情形在全美各州都有，各州也正在暫時重新發放遭盜的SNAP福利金，不過，重發被盜食品補助將只到今年9月30日，因為要撥出更多資金去支付遭盜福利金的聯邦立法，尚未簽署成為法律。

例如伊州上述受害婦女被盜走1100元，但州府最終僅補回550多元，其他剩下的金額仍無著落。

伊州社福廳表示，他們正在宣導持有Link卡的民眾，了解如何「凍結」及「解凍」該卡，同時也可以在Link卡的app小程序上，禁止有人從外州使用該卡，詳情可查詢：https://link.illinois.gov。