芝城龍舟賽 6/20譚繼平公園登場 參賽隊伍創新高

芝城華商會龍舟賽主席黃安立(左二)頒贈獎金給華社小學。(主辦方提供)

芝城 華商會5日宣布，第24屆龍舟賽將在6月20日於譚繼平公園舉辦，今年參賽隊伍達38支，創下有史以來新高紀錄。

芝城華商會、芝第11區區長辦公室、華埠 特別活動委員會、贊助商等，5日齊聚華埠萬濠酒樓召開新聞發佈會，當天由華埠特別活動委員會共同主席黃婉嫻主持。

李建明表示，今年有38支隊伍參賽，令人振奮，他說，龍舟賽不僅是體育活動，更是弘揚中華文化、推動運動與文娛活動，促進各界的團結合作精神，且每年賽事都會吸引無數遊客湧入，為華埠帶來商機。他並向贊助商、工作人員，以及華商會前董事長梅施美英、華埠特別活動委員會創辦人李雙振等致謝。

第11區區長李惠華表示，龍舟賽不僅是體育活動，也發揚數千年中華民族的文化與傳統，通過團隊的合作、藉由比賽中促進各族裔交流、她預祝龍舟賽圓滿成功。

龍舟賽委員會主席、華商會英文書記黃安立，接著代表華商會將去年龍舟賽所得，頒贈給華埠地區的六所小學，每所小學獲得1000美元作為學校的讀寫計劃的經費。六所小學是興氏小學(John C. Haines Elementary School)、培德基督學校(Pui Tak Christian School)、聖德力天主教學校(St. Therese Chinese Catholic School)、華德小學(James Ward Elementary School)、希利小學(Robert Healy Elementary School)與謝里登小學(Mark Sheridan Math & Science Academy)。

今年龍舟賽將從上午8時開賽，9時舉行開幕式，接著有各式文娛演出，包括變臉大師劉志強表演、昆玉國樂社、飛天舞蹈中心、伍家國術、夏威夷 舞蹈、人民藝術團、希林中心等精彩演出。