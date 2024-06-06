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5.6億兆彩 伊州彩券局線上售出 1次領可拿2.64億現金

特派員黃惠玲／芝加哥報導
5.6億獎金的兆彩獎劵，4日晚間在伊州售出。(美聯社)
5.6億獎金的兆彩獎劵，4日晚間在伊州售出。(美聯社)

伊利諾州彩券局網站4日晚間售出獎金達5.6億的「兆彩」(Mega Millions)彩票，這張從彩券局線上購買的獎券，號碼與中獎號完全匹配，這期的白球中獎號為19、37、40、63、69，兆彩號碼為17。如果得主選擇一次性領取獎金的話，可直接落袋2.64億現金。

兆彩獎券在美國45個州、華府及美屬維京群島出售，彩票每張2元。兆彩中獎機率為3億257萬5350分之一。

據兆彩彩票網站稱，中獎彩票是透過伊利諾州彩券局的網站在線購買。這也是伊利諾州第15次贏得兆彩大獎。

這次的獎金為兆彩史上第九高。兆彩上一次中獎是在今年3月26日，當時新澤西州的一位幸運民眾，一票贏得11.28億元，該金額為兆彩史上第五高的獎金總額。

除了頭獎得主之外，還有兩張彩券與所有五個白球號碼吻合，其中馬里蘭州的這張彩券可獲得100萬元，加州的這張彩票獎金，是基於該州的實際銷售額計算，五個號碼全中僅能拿到28萬5828元。

根據兆彩紀錄，史上前十高中獎金額的中獎日期、地點，依序為：2023年8月8日佛州16億200萬、2018年10月23日南卡15億3700萬、2023年1月3日緬因州13億4800萬、2022年7月29日伊州13億3700萬、2024年3月26日新澤西州11億2800萬、2021年1月22日密西根州10億5000萬、2012年3月30日伊州及堪薩斯州與馬里蘭州6億5600萬、2013年12月17日加州及喬治亞州6億4800萬、2024年6月4日伊州5億6000萬(預估)、2018年7月24日加州5億4300萬。

新澤西州 加州 伊州

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