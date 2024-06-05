春季芝加哥圍棋賽 參賽人數創下歷史新高

春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽參賽人數史上新高。(主辦方提供)

2024年春季芝加哥 圍棋比賽和青少年圍棋賽，日前在芝加哥北郊Evanston的Holiday Inn酒店圓滿落幕，本次比賽吸引了芝加哥及中西部地區約130名棋手和青少年初學者參與，創下歷史新高。

這場由Evanston圍棋俱樂部和弈數教育(Go and Math Academy)共同主辦的賽事，並得到OGS、Baduk Club以及CMT Digital的支持。韓國世界冠軍金志錫九段更作為賽事特別嘉賓，為活動增添魅力。

韓國世界冠軍金志錫(前)應邀主講。(主辦方提供)

棋賽優勝者。(主辦方提供) 棋賽優勝者。(主辦方提供)

本次比賽分為公開賽、主賽和青少年賽三個部分，涵蓋了各個水平的圍棋愛好者。公開賽面向5段以上的高手，而主賽則按照參賽選手的棋力水平分成小組，讓初學者到高手都有機會爭奪小組冠軍的榮譽。青少年賽主要面向K-12的學生初學者，為學生們提供了體驗圍棋樂趣和領略其深邃文化的機會。

作為本次比賽的特別嘉賓，世界冠軍金志錫九段為大會設計了主題詰棋：圍棋術語是圍棋的一種練習題，並且組織了專場講座、棋評以及觀眾互動等豐富活動。金志錫，韓國職業圍棋棋士，曾獲2014年三星 杯世界冠軍。

2024年春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽比賽情形。(主辦方提供) 2024年春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽比賽情形。(主辦方提供)