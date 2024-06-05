我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

個資疑被賣 華人1天接3通詐騙電話

春季芝加哥圍棋賽 參賽人數創下歷史新高

芝加哥訊
春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽參賽人數史上新高。(主辦方提供)
春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽參賽人數史上新高。(主辦方提供)

2024年春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽，日前在芝加哥北郊Evanston的Holiday Inn酒店圓滿落幕，本次比賽吸引了芝加哥及中西部地區約130名棋手和青少年初學者參與，創下歷史新高。

這場由Evanston圍棋俱樂部和弈數教育(Go and Math Academy)共同主辦的賽事，並得到OGS、Baduk Club以及CMT Digital的支持。韓國世界冠軍金志錫九段更作為賽事特別嘉賓，為活動增添魅力。

韓國世界冠軍金志錫(前)應邀主講。(主辦方提供)
韓國世界冠軍金志錫(前)應邀主講。(主辦方提供)

棋賽優勝者。(主辦方提供)
棋賽優勝者。(主辦方提供)
棋賽優勝者。(主辦方提供)
棋賽優勝者。(主辦方提供)

本次比賽分為公開賽、主賽和青少年賽三個部分，涵蓋了各個水平的圍棋愛好者。公開賽面向5段以上的高手，而主賽則按照參賽選手的棋力水平分成小組，讓初學者到高手都有機會爭奪小組冠軍的榮譽。青少年賽主要面向K-12的學生初學者，為學生們提供了體驗圍棋樂趣和領略其深邃文化的機會。

作為本次比賽的特別嘉賓，世界冠軍金志錫九段為大會設計了主題詰棋：圍棋術語是圍棋的一種練習題，並且組織了專場講座、棋評以及觀眾互動等豐富活動。金志錫，韓國職業圍棋棋士，曾獲2014年三星杯世界冠軍。

2024年春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽比賽情形。(主辦方提供)
2024年春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽比賽情形。(主辦方提供)
2024年春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽比賽情形。(主辦方提供)
2024年春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽比賽情形。(主辦方提供)

目前芝加哥圍棋公開賽和青少年圍棋比賽每年舉辦兩次。預計下次的比賽活動將在2024年11月展開，每次活動現場都會有免費的普及教學活動，讓社區民眾和孩子們都有更多的機會接觸圍棋遊戲。

韓國世界冠軍金志錫(前)應邀主講，吸引眾多棋迷參與。(主辦方提供)
韓國世界冠軍金志錫(前)應邀主講，吸引眾多棋迷參與。(主辦方提供)
2024年春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽比賽情形。(主辦方提供)
2024年春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽比賽情形。(主辦方提供)
2024年春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽比賽情形。(主辦方提供)
2024年春季芝加哥圍棋比賽和青少年圍棋賽比賽情形。(主辦方提供)

芝加哥 三星

上一則

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

下一則

華府中山女高校友會 健行遊華盛頓碼頭

延伸閱讀

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場
申報2年開車47萬哩 法官判伊州男逃稅

申報2年開車47萬哩 法官判伊州男逃稅
芝橋港區希林攜手庫郡財長 6/18免費地稅講座

芝橋港區希林攜手庫郡財長 6/18免費地稅講座
提倡多元文化學習 芝加哥華德小學課程豐富

提倡多元文化學習 芝加哥華德小學課程豐富

熱門新聞

好市多伊州橡樹溪門店，即起入內需先持會員卡接受掃描。(特派員黃惠玲／攝影)

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

2024-06-04 10:03
年度旅客超過3300萬的芝加哥歐海爾機場，在一份報告中，名列全美壓力最大機場。(特派員黃惠玲／攝影)

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

2024-06-04 11:07
伊州一位仰賴社安金過活的民眾，突然收到國稅局大筆欠稅單，才發現自己是稅務詐騙受害者。(pexels)

收到IRS欠稅單 伊州婦驚覺遭稅務詐欺

2024-05-30 09:31
新澤西州沃爾德維克(Waldwick)一棟有1000平方呎居住面積的小房子，比掛牌價高出13萬7000元的53萬5000元出售。(Coldwell Banker Realty)

新州Waldwick兩房一衛小屋 溢價近14萬賣出

2024-05-29 08:13
「小鬼當家」的房屋以525萬元掛牌出售。(Coldwell Banker官網)

伊州「小鬼當家」豪宅 525萬掛牌出售

2024-05-28 02:15
園藝專家提醒，留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farms Nurseries and Landscaping臉書)

園藝詐欺 無良商以AI生成奇花異草照片出售種子

2024-05-31 10:26

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場