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申報2年開車47萬哩 法官判伊州男逃稅

特派員黃惠玲／芝加哥報導
32歲的伊州男子丹布羅西奧，謊報大筆商業支出及慈善捐款逃稅。(美國聯邦地區法院)
32歲的伊州男子丹布羅西奧，謊報大筆商業支出及慈善捐款逃稅。(美國聯邦地區法院)

聯邦調查局稱，伊利諾州德斯普蘭斯(Des Plaines)32歲的男子丹布羅西奧(Nikko D'Ambrosio)，日前因在報稅單上作假帳而被判處一年徒刑。聯邦檢察官辦公室表示，這名男子在2019年、2020年的個人年收高達約30萬，但在報稅時，卻大幅虛報了商業支出及慈善捐款，最終扣稅所得僅剩4000元，兩年間逃掉11萬9000元的應繳稅款。

根據伊州北區代理聯邦檢察官帕斯夸爾(Morris Pasqual)的聲明，丹布羅西奧在一家經營電子抽獎機的公司擔任銷售員，他在報稅時，聲稱自己在兩年內，因為工作關係開車開了了47.4萬哩，里程數高到令人難以置信。他還在同時期的報稅單中，申報了超過26.3萬元的商務餐費。

丹布羅西奧還申報了捐出高額慈善款，根據稅表，他稱自己向芝加哥一家天主教堂捐了6.3萬多元，但該教堂證實丹布羅西奧並非該教堂的教友，教堂財務也證實從來沒有收到過丹布羅西奧的任何捐款。

聯邦地區法院法官德金(Thomas M. Durkin)向丹布羅西奧說，「你申報的行車里程可以讓人開車往返月球，」他也相信丹布羅西奧在面對聯邦調查局時也撒了謊，並在為自己辯護時作了偽證。德金日前在芝加哥的聯邦法院宣布，判處丹布羅西奧一年監禁。

司法部對該案發出聲明指出，國稅局及聯邦調查局將繼續合作揭露虛假稅表，阻止潛在的欺詐者試圖欺騙稅務系統或有類似企圖。

丹布羅西奧其實是聯邦調查前庫克郡地產重估委員會委員貝禮斯(Joe Berrios)女婿魏斯(James Weiss)、前伊州州眾議員亞洛尤(Luis Arroyo)行賄案中的「小魚」，不過在丹案的審理過程中，法官卻沒有提及任何相關案情，而聚焦在其實際所得跟申報所得的巨幅差距。

報稅 稅表 伊州

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