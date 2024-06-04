我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

提倡多元文化學習 芝加哥華德小學課程豐富

芝加哥訊
華德小學應邀到白襪隊參加活動。(華德小學提供)
華德小學應邀到白襪隊參加活動。(華德小學提供)

臨近芝加哥華埠的華德學校(James Ward School)是一所所芝加哥磁石學校(Magnet School)，該校磁石課程負責教師 Jasmine Wong表示，磁石學校即「具吸引力的學校」，而華德聚焦多元文化學習課程，以及提供包括中文的世界外語課程，尤其受到重視及歡迎。

為了加強該校學習多元文化的豐富內容，華德與社區資源合作，上月出在NBC電視台第五頻道的邀請下，全校師生600人步行至芝加哥白襪隊球場參與天氣日活動，該校四年級教師Melissa Bers指導的手語俱樂部學生演出了「星條旗歌」，學生們還製作了海報為白襪隊加油，從球賽中認識球賽規則與團隊合作的重要性。

華德體育老師Hector Rodriguez與芝加哥小熊慈善機構合作，在春季訓練期間到華德舉行活動，鼓勵學生參與棒球運動。

華德學校著重社會情緒發展，特別在校進行「The Leader in Me」自我領導能力學習課程，學校心理輔導主任 Lauren Czochara邀請了芝加哥警官友好演示自身防護與安全。

為增強學生多元文化學習經驗，華德聘請專業舞蹈老師Yiohsien Wang推出課後舞蹈班，日前受邀參與亞太裔傳統月的演出，其中「台灣普悠瑪之歌」、「孔雀舞」、「飛天彩帶舞」、「茉莉花扇舞」、K-Pop舞，都獲得滿堂喝彩。

華德也多次應邀到芝加哥文化中心以及芝加哥公校演出。此外，學校聘請Merit School of Music的提琴教師至學校指導學生學習小提琴和大提琴，並舉行春季表演會，讓學生有更多的興趣學習的選擇。

華德小學應邀到白襪隊參加活動。(華德小學提供)
華德小學應邀到白襪隊參加活動。(華德小學提供)
華德校內提供課後班提琴課。(華德小學提供)
華德校內提供課後班提琴課。(華德小學提供)
舞蹈班演出「普悠 之歌」。(華德小學提供)
舞蹈班演出「普悠 之歌」。(華德小學提供)
華德校內提供課後班提琴課。(華德小學提供)
華德校內提供課後班提琴課。(華德小學提供)
舞蹈班成果演出。(華德小學提供)
舞蹈班成果演出。(華德小學提供)
白襪吉祥物到訪華德小學。(華德小學提供)
白襪吉祥物到訪華德小學。(華德小學提供)
華德校內提供課後班提琴課。(華德小學提供)
華德校內提供課後班提琴課。(華德小學提供)

芝加哥 華埠 公校

上一則

定居華府卻謊稱住佛州 億萬富翁逃稅賠4000萬

下一則

喬州總統學者獎李翰翔 今秋入讀史丹福

延伸閱讀

申報離譜行車里程抵稅 法官判伊州男子關1年

申報離譜行車里程抵稅 法官判伊州男子關1年
芝市犯罪不斷…中糧辦公室擬遷離 搬至郊區橡樹溪

芝市犯罪不斷…中糧辦公室擬遷離 搬至郊區橡樹溪
我愛唐人街 芝華社慶祝亞太裔傳統月

我愛唐人街 芝華社慶祝亞太裔傳統月
芝加哥佛光山 慶佛誕 報母恩

芝加哥佛光山 慶佛誕 報母恩

熱門新聞

伊州一位仰賴社安金過活的民眾，突然收到國稅局大筆欠稅單，才發現自己是稅務詐騙受害者。(pexels)

收到IRS欠稅單 伊州婦驚覺遭稅務詐欺

2024-05-30 09:31
新澤西州沃爾德維克(Waldwick)一棟有1000平方呎居住面積的小房子，比掛牌價高出13萬7000元的53萬5000元出售。(Coldwell Banker Realty)

新州Waldwick兩房一衛小屋 溢價近14萬賣出

2024-05-29 08:13
「小鬼當家」的房屋以525萬元掛牌出售。(Coldwell Banker官網)

伊州「小鬼當家」豪宅 525萬掛牌出售

2024-05-28 02:15
園藝專家提醒，留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farms Nurseries and Landscaping臉書)

園藝詐欺 無良商以AI生成奇花異草照片出售種子

2024-05-31 10:26
億萬富翁賽勒。(賽勒官網)

定居華府卻謊稱住佛州 億萬富翁逃稅賠4000萬

2024-06-03 10:52
大西洋城海灘巡邏隊的培訓，包括如何正確向受困沙坑者施救。(大西洋海灘巡邏隊臉書)

馬州救生員警告：海邊挖沙恐自掘墳墓

2024-05-29 08:32

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標