提倡多元文化學習 芝加哥華德小學課程豐富

華德小學應邀到白襪隊參加活動。(華德小學提供)

臨近芝加哥華埠 的華德學校(James Ward School)是一所所芝加哥磁石學校(Magnet School)，該校磁石課程負責教師 Jasmine Wong表示，磁石學校即「具吸引力的學校」，而華德聚焦多元文化學習課程，以及提供包括中文的世界外語課程，尤其受到重視及歡迎。

為了加強該校學習多元文化的豐富內容，華德與社區資源合作，上月出在NBC電視台第五頻道的邀請下，全校師生600人步行至芝加哥白襪隊球場參與天氣日活動，該校四年級教師Melissa Bers指導的手語俱樂部學生演出了「星條旗歌」，學生們還製作了海報為白襪隊加油，從球賽中認識球賽規則與團隊合作的重要性。

華德體育老師Hector Rodriguez與芝加哥小熊慈善機構合作，在春季訓練期間到華德舉行活動，鼓勵學生參與棒球運動。

華德學校著重社會情緒發展，特別在校進行「The Leader in Me」自我領導能力學習課程，學校心理輔導主任 Lauren Czochara邀請了芝加哥警官友好演示自身防護與安全。

為增強學生多元文化學習經驗，華德聘請專業舞蹈老師Yiohsien Wang推出課後舞蹈班，日前受邀參與亞太裔傳統月的演出，其中「台灣普悠瑪之歌」、「孔雀舞」、「飛天彩帶舞」、「茉莉花扇舞」、K-Pop舞，都獲得滿堂喝彩。