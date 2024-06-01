被盜臉書淪詐騙工具 受害者上門嚇壞用戶

社交媒體帳號遭駭越來越普遍，導致不法分子有可乘之機。(pexels)

社交媒體臉書 帳號遭盜用，已經不是新鮮事，許多遭遇到帳號被駭後的用戶，幾乎都拿不回原來的帳號控制權，然而現卻有一些找不回帳號的民眾，發現其被盜用且長期未使用的臉書帳號，淪為不法分子的詐騙工具。

一名伊州受害者巴爾默(Susan Balmer)說，她因為無法向臉書成功取回原先帳號的控制權，因此開了新的臉書帳號繼續使用，直到今年4月某一天的晚間11時，她的朋友發簡訊告訴她，「我覺得你把泰勒絲 (Taylor Swift)的演唱會門票，發錯市場群組了」，巴爾默說，當時就覺得「你在說什麼？」

原來持有巴爾默舊臉書帳號的人，冒充巴爾默在當地的臉書群組發布轉售泰勒絲演唱會門票的廣告。儘管巴爾默舉報了這些廣告不實，但它們仍然不斷出現，而且還愈來愈離譜。

巴爾默說，就在廣告出現幾周後，有一天有人上她家敲門，她開門後發現是個陌生人，對方自稱是佛里恩德(Erica Freund)，佛里恩德說，她在臉書回覆了巴爾默的冒名頂替者所發布的廣告，並使用一個支付程序支付了兩張泰勒絲門票共1000元，滿懷希望的她很開心有機會帶著女兒一起去圓夢。

佛里恩德說，匯完款後，她跟賣家約在水晶湖市(Chrystal Lake)的IHOP餐廳停車場碰面取票，然而她依約前往後卻沒有人出現。佛里恩德因此在谷歌搜索了巴爾默的名字，也查到了「真」巴爾默的地址，然後想試試看到巴爾默家中「跟她談談」。

當兩位女士碰面發現原來陷入騙局後，立即向當地的阿岡昆警局(Algonquin Police Department)、臉書及銀行報告了該起詐騙案。佛里恩德說，這些機構基本上都說，「你被騙了，太糟糕了。」

巴爾默說，自從10個月前她的舊臉書被駭客侵入盜用後，她隨即向臉書舉報，但至今從未收到回覆，然而詐騙份子至今卻仍在使用該帳戶販賣泰勒絲演唱會門票。

巴爾默接著向芝加哥第五新聞頻道NBC披露其遭遇的情況，該電視台多次聯繫臉書，詢問是否可以撤下巴爾默的舊帳號，但也從未收到任何回覆。

巴爾默說，她同情受害者，但因此找上她的家，讓她著實嚇了一大跳，更擔心未來會有更多人找上門，嚴重影響自己安全及隱私。

要防止社媒被駭，耶魯大學 網路安全實驗室提供了幾個方法：

●使用強大密碼，並為每個帳號選擇不同的密碼

●如果曾遭遇數據洩漏事件，務必更改密碼

●使用雙重方式驗證身分(two-factor authentication)

●確保第二種身分識別方式的聯繫人(電話或電郵)都是最新的