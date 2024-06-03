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今夏炎熱 伊州衛生廳籲提前做好防暑準備

特派員黃惠玲／芝加哥報導
NOAA預測，今年夏天包括芝加哥在內的全美多地都將比往年更熱。(特派員黃惠玲／攝影)
NOAA預測，今年夏天包括芝加哥在內的全美多地都將比往年更熱。(特派員黃惠玲／攝影)

國家海洋暨大氣總署(NOAA)預測，芝加哥以及全美大多數地區今年的夏季，將比往年更炎熱，隨著氣溫越來越高，氣候專家呼籲民眾提前做好防暑計畫，尤其改善家中隔熱性能，並確保水電供應無虞。

一份有關全球氣候變化影響的新數據報告指出，從2023年5月開始的一年時間內，頻繁及強烈的熱浪是人為造成的。其他數據顯示，在此期間，90多個國家的近700萬人，在過去12個月裡，至少有31天處於極端溫狀態。

氣候中心(Climate Central)副總裁武德斯(Bernadette Woods)說，高溫帶來的影響是「壓倒性」的，值得全世界予以關注。她說，「我們發現如果沒有人類引起氣候變化，氣溫不可能達到如此之高，」她提到，在很大程度上，肇因於燃燒石化燃料，她表示，氣候變化不是會在其他地方或未來某個時刻會發生，而是此時此刻正在出現。

極端天氣對老年人或住房條件差的人尤其不利，根據全國低收入住房聯盟(National Low Income Housing Coalition)的數據，伊利諾州有將近 45.2萬名租屋者，屬於超低收入的族群，這個群體也因此更容易受到極端高溫的影響。

該份報告概述了在極端天氣下保持健康的解決方案，紅十字會氣候中心氣候風險顧問辛格(Roop Singh)說，改善房屋隔熱性能，例如將屋頂漆成白色，都可以讓居住空間減少高溫傷害。

辛格說，隨著盛夏降臨，希望伊州民眾可以提前為高溫天做好準備，慎防這個「無聲殺手」造成生命財產損失。

她也建議市府採取行動制訂防暑降溫的行動計畫，以便有效落實所有居民因應高溫的相關措施。辛格也提醒人們，如果家中或周遭有人出現中暑情形，應撥打緊急電話要求醫療服務，此外，記得確保家中的供水、供電可應付夏天的高需求，並掌握社區避暑中心的位置及信息。

伊州公共衛生廳指出，根據一項研究，隨著氣候持續變暖，心臟病患者受到的致命威脅也愈來愈大，有健康問題的居民，更應特別提高警覺。衛生廳呼籲大家盡早在家中或外出時做好防暑準備，且隨時留意氣象預報的高溫信息。

高溫 低收入 伊州

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