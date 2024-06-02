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芝市犯罪不斷…中糧辦公室擬遷離 搬至郊區橡樹溪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
中糧芝加哥辦公室位於芝加哥商品交易局旁。(維基百科)
中糧芝加哥辦公室位於芝加哥商品交易局旁。(維基百科)

由於芝加哥市區犯罪持續不斷等原因，中國最大食品公司的貿易部門中糧國際有限公司(Cofco International Ltd.)傳出將把辦公室遷離目前的芝加哥市區。消息人士透露，這家農產品交易商打算把位於環區(Loop)的辦公室，搬到西郊的橡樹溪市(Oak Brook)。

澎博新聞報導，高成本以及安全問題是中糧決定搬遷的原因。Cofco發言人證實了該公司即將遷離芝市，但拒絕說明詳細搬遷計畫背後的原因。

該公司新辦公室地點所在的橡樹溪，距離芝市車程不到30分鐘，當地也有多個企業總部，包括Ace Hardware、CenterPoint Properties、Sanford L.P.，以及TreeHouse Foods Inc.等。

不過，原本在橡樹溪的麥當勞總部，因該企業希望吸收更多年輕世代加入，於2018年搬到芝市中心的西環區(West Loop)，麥當勞執行長肯普辛斯基(Chris Kempczinski)2022年9月在芝加哥經濟俱樂部(Economic Club of Chicago)發表演講時提到，芝加哥的犯罪問題，導致西環區的麥當勞總部比幾年前更難招到人才。

近年來芝加哥犯罪率居高不下，企業紛紛從市區出走，其中包括對沖基金大老葛立芬(Ken Griffin)的Citadel公司、波音公司、泰森食品公司(Tyson Foods Inc.)等，儘管Cofco的辦公室規模不大，但對於一個需要更多企業入駐來解決市區空置率史上新高的城市來說，中糧的搬離無異又是一個挫折。

根據芝加哥警局的數據，今年芝城的犯罪率下降了12％，但仍比2020年同期上升了60％，數據顯示，包括環區在內的第一警分局轄區，治安事件比四年前高出92％。

芝城商界領袖及富裕家庭對於治安問題相當關切，今年早些時候，他們更籌集了6600萬元，作為協助芝市打擊暴力之用，捐款行動由芝加哥商業俱樂部主導，成員包括麥當勞公司、Ulta Beauty、晨星公司等。

Cofco在芝加哥的員工不超過40人，根據知情人士表示，該公司的搬遷預計在今年第三季度末，或金年最後三個月內完成。

芝加哥 麥當勞 芝城

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