婦女接受生育治療 亞裔增幅全美居冠

亞裔婦女如遇到生育問題，往往很難啟齒。(pexels)

數據顯示，愈來愈多的亞裔 採用包括試管嬰兒等輔助生殖技術來成為父母。聯邦疾病防治中心 統計，從2016年到2022年間，伊利諾州庫克 郡使用輔助生殖技術的亞裔婦女，增長了44％，在全美範圍內更提高了將近130％，增幅高居所有婦女群體冠軍。

接受過生殖治療的印裔婦女馬利克(Disha Malik)說，發現自己懷孕的時候，讓她覺得所有的奮鬥及努力都很值得，她結婚後一直想懷孕但沒有成功，求助醫生後發現她患有「不明原因的不孕症」，她跟另一半很快決定接受試管嬰兒。

在開始嘗試試管嬰兒時，「感受到很大壓力，尤其作為一名亞裔女性，壓力可能又更大。」馬利克說，尤其「如果你看看中國及印度，長期以來都是人口最多的國家，表面上似乎我們這種族裔背景的人，應該不會有生育問題，」加上亞裔女性至今仍會背負著傳宗接代的傳統壓力，更加深了對於不孕的難以啟齒。

生殖內分泌專家納亞克(Shweta Nayak)說，一般在亞裔社區，談論自己正在想辦法懷孕或遇到生育問題，是非常忌諱的。她表示，但根據數據顯示，愈來愈多的亞裔正在改寫尋求幫助完成當爸媽願望的意義。

納亞克博士說，「作為亞裔，我們第一次踏進治療生育的診所時，往往年齡都比較大了，因此更容易被醫生診斷為卵巢儲備功能下降。」身為芝加哥地區僅有的六位亞裔生殖內分泌專家之一，納亞克說，她的目標是幫助更多人完成當父母的心願，讓婦女可以體驗到為人母親的混亂及快樂經驗。

納亞克說，亞裔婦女對於尋求生育治療的恥辱感必須改變，而鼓勵更多亞裔女性加入生育服務的醫療行列，都是她的使命所在。