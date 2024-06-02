我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

婦女接受生育治療 亞裔增幅全美居冠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
亞裔婦女如遇到生育問題，往往很難啟齒。(pexels)
亞裔婦女如遇到生育問題，往往很難啟齒。(pexels)

數據顯示，愈來愈多的亞裔採用包括試管嬰兒等輔助生殖技術來成為父母。聯邦疾病防治中心統計，從2016年到2022年間，伊利諾州庫克郡使用輔助生殖技術的亞裔婦女，增長了44％，在全美範圍內更提高了將近130％，增幅高居所有婦女群體冠軍。

接受過生殖治療的印裔婦女馬利克(Disha Malik)說，發現自己懷孕的時候，讓她覺得所有的奮鬥及努力都很值得，她結婚後一直想懷孕但沒有成功，求助醫生後發現她患有「不明原因的不孕症」，她跟另一半很快決定接受試管嬰兒。

在開始嘗試試管嬰兒時，「感受到很大壓力，尤其作為一名亞裔女性，壓力可能又更大。」馬利克說，尤其「如果你看看中國及印度，長期以來都是人口最多的國家，表面上似乎我們這種族裔背景的人，應該不會有生育問題，」加上亞裔女性至今仍會背負著傳宗接代的傳統壓力，更加深了對於不孕的難以啟齒。

生殖內分泌專家納亞克(Shweta Nayak)說，一般在亞裔社區，談論自己正在想辦法懷孕或遇到生育問題，是非常忌諱的。她表示，但根據數據顯示，愈來愈多的亞裔正在改寫尋求幫助完成當爸媽願望的意義。

納亞克博士說，「作為亞裔，我們第一次踏進治療生育的診所時，往往年齡都比較大了，因此更容易被醫生診斷為卵巢儲備功能下降。」身為芝加哥地區僅有的六位亞裔生殖內分泌專家之一，納亞克說，她的目標是幫助更多人完成當父母的心願，讓婦女可以體驗到為人母親的混亂及快樂經驗。

納亞克說，亞裔婦女對於尋求生育治療的恥辱感必須改變，而鼓勵更多亞裔女性加入生育服務的醫療行列，都是她的使命所在。

亞裔 聯邦疾病防治中心 庫克

上一則

稱童年遭虐 66人提告賓州少年拘留所

下一則

芝市犯罪不斷…中糧辦公室擬遷離 搬至郊區橡樹溪

延伸閱讀

劉紅、李惠華 獲頒庫克郡伊州檢察官社區領袖獎

劉紅、李惠華 獲頒庫克郡伊州檢察官社區領袖獎
世界日報反仇恨論壇 灣區4位政商學界人士替亞裔發聲

世界日報反仇恨論壇 灣區4位政商學界人士替亞裔發聲
與邱澤婚2年多 許瑋甯老被問懷孕…脫口「發條還沒上緊」

與邱澤婚2年多 許瑋甯老被問懷孕…脫口「發條還沒上緊」
曲怡文強化亞裔社區互動 聘華裔媒體、外聯主任

曲怡文強化亞裔社區互動 聘華裔媒體、外聯主任

熱門新聞

新州一位72歲的婦女表示，百利大西洋城賭場拒絕支付她玩老虎機贏得的255萬元。(百利大西洋城賭場臉書)

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

2024-05-25 10:43
伊州一位仰賴社安金過活的民眾，突然收到國稅局大筆欠稅單，才發現自己是稅務詐騙受害者。(pexels)

收到IRS欠稅單 伊州婦驚覺遭稅務詐欺

2024-05-30 09:31
新澤西州沃爾德維克(Waldwick)一棟有1000平方呎居住面積的小房子，比掛牌價高出13萬7000元的53萬5000元出售。(Coldwell Banker Realty)

新州Waldwick兩房一衛小屋 溢價近14萬賣出

2024-05-29 08:13
「小鬼當家」的房屋以525萬元掛牌出售。(Coldwell Banker官網)

伊州「小鬼當家」豪宅 525萬掛牌出售

2024-05-28 02:15
大西洋城海灘巡邏隊的培訓，包括如何正確向受困沙坑者施救。(大西洋海灘巡邏隊臉書)

馬州救生員警告：海邊挖沙恐自掘墳墓

2024-05-29 08:32
傑佛遜郡警局局長馬沙克(圖)召開記者會，證實一名婦女開槍打死一個孩子並淹死另一個孩子。

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

2024-05-29 01:15

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染