劉紅、李惠華 獲頒庫克郡伊州檢察官社區領袖獎

庫克郡伊州檢察官福克斯(左五)頒發社區領袖獎給劉紅(左四)、李惠華(右三)及印裔的Ankur Srivastava(右四)。(主辦方提供)

庫克郡伊州 檢察官福克斯(Kim Foxx)日前舉辦2024年亞太裔慶祝晚會，她並在活動中頒發社區領袖獎給美亞健康協會主任劉紅、芝加哥第11區區長李惠華兩位華裔 ，還有印裔的法官Ankur Srivastava等三人。福克斯肯定獲獎者對社區的無私奉獻，她說，亞裔 在各個領域的傑出表現，大家有目共睹，亞裔更是推進社會公平進步的主要力量之一。

當天活動由NBC第5新聞頻道的亞裔記者阮薇(Vi Nguyen)主持，她在活動中簡介了三位得獎者的社區服務成就，其中劉紅創辦了美亞健康協會，為此間數以萬計的亞裔居民提供健康服務，劉紅的傑出的社區服務，也讓她獲得多個伊州健康部門和伊州州務卿的肯定，她更被譽為亞裔社區的健康守護者。

福克斯(左)對劉紅(右)致力提升亞裔健康十分感佩。(主辦方提供)

福克斯(左)肯定李惠華(右)的傑出貢獻。(主辦方提供)

阮薇接著介紹李惠華，稱她打破歷史成為芝城第一個民選華裔區長，也是芝議會的首個亞裔女區長，目前李在芝加哥市議會擔任預算委員會副主席和女市議員團隊主席等職位。

劉紅獲獎後表示，感謝福克斯對她的肯定，更榮幸能代表美亞健康協會獲獎。劉紅說，美亞10多年來服務範圍不斷擴大，項目也持續增加，這都歸功於美亞健康協會理事、顧問和項目經理的貢獻。

她說，美亞從開始至今，堅持為弱勢亞裔提供健康服務，幫助低收入亞裔社區居民突破語言及文化的障礙。美亞更設立了伊州第一個亞裔社區家庭幫扶中心，同時也在大芝加哥食品銀行支持下，成立了華埠第一個免費食品分發站，此外，美亞還提供心理健康服務、藥物毒品濫用預防、就業服務、醫保服務、健康篩查、免疫等各項健康服務，她期待未來美亞繼續成長，服務更多社區人士，提高整體亞裔生活品質。

李惠華發表得獎感言時說，她從小就在華埠生長，在大家的支持下成為議會第一個華裔區長，讓她任重道遠，也一定會實現對亞裔社區盡心服務的承諾，她謙虛表示，自己能有今天的成績，最要感謝來自於父執輩及老一輩社區領袖的打拼及支持，她也提到，父親李雙振也曾或庫克郡伊州檢察官社區領袖獎。