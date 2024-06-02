芝城華埠廣場 各族裔人士 雲集浴佛 認識佛教文化

芝加哥中國城浴佛典禮圓滿，義工們歡喜合影

釋迦牟尼佛兩千六百多年前在印度藍毗尼園降誕，流傳當時有諸多異象，所謂「九龍吐水」、「金盆沐浴」，連天人們都在為悉達多太子的誕生慶賀。這個故事一直流傳至今，每年到了農曆四月初八這一天(大約在西曆的母親節前後)，佛光山全球各道場都會舉行佛誕節慶祝活動，藉此感恩佛陀、感恩母親、也感謝自己今生能得人身，得遇佛法。

芝加哥 佛光山為慶祝佛誕節，今年除了在道場舉辦【慶佛誕‧報母恩】系列活動，特別在五月十八日到芝加哥華埠 廣場舉辦「雲水浴佛」活動與「佛陀的一生」特展。當天風和日麗，現場四個多小時的系列活動吸引300多位中西人士熱情參與。

當日一早，住持永瀚法師帶領多位義工現場佈置，恭敬地安置雲水浴佛場地、熟捻地架起帳篷、設置「佛陀您在哪裡」親子遊戲、更將星雲大師 墨寶與拓印DIY搬到現場與大眾結緣。

義工們仿效星雲大師當年在宜蘭佈教的方式，透過廣播向大眾解說浴佛的意義，吸引大眾尋聲而來。豐富多元的活動內容與親和活潑的推廣方式，隨著廣場的人潮湧入，於近午時分便有許多中西人士排隊等候浴佛。除了芝加哥地區的民眾，更有大量來自全美各州人士與海外遊客，向義工們以不同語言詢問浴佛的意義以及佛陀一生的故事。

不少第一次參加浴佛的外裔人仕，參與者或虔誠恭敬地浴佛、或專注聆聽法師與義工解說「佛陀的一生」故事、或興奮地動手拓印墨寶、或在陽光下高興地玩起「佛陀您在哪裡」的親子遊戲。透過文字與遊戲、浴佛等親身體驗，參與者都有與佛「不期而遇」的意外收穫。

國際佛光會芝加哥協會周邁平督導談到，這是第一次參加華埠廣場浴佛，看到信仰傳承，由中青代的林泓維、鄧美盈夫婦、和Trudie Kanter 師姐承擔以中、英、粵語向大眾廣播解說；青年分團王彬馨團長、與團員王迪偉、馮紫栩、及Alysha Haverkos，透過「佛陀您在那裡」的遊戲方式，讓參與者了解佛陀弘法的每一個腳步，同時也在心中種下菩提種子。非常高興年輕一代開始參與並承擔，年長者同時護持，佛陀的教法定能一路傳承。

芝加哥協會會長王克英很高興有此機會讓來自全美各州人士與遊客可以在華埠廣場浴佛、認識佛教。第一分會會長劉櫻雪表示，人間佛教就是要走入人群，架起大眾與佛法結緣的橋樑。第二分會會長許標金開著卡車載送浴佛物資來回道場與華埠廣場，與三位姊妹一起照顧義工們的餐點，更不忘用相機捕捉當天活動花絮，義工們齊聲讚嘆四位姊妹的發心。義工章小蕙師姐有父親幫忙照顧小孩，得以從早忙到下午，歡喜接引大眾浴佛，法喜充滿。義工賀庭芳師姐認為以立體文宣輔助文字說明，傳達佛陀一生的故事，效果非常好。義工王彬師兄依然記得每位虔誠浴佛者專注的神情，深感雲水浴佛的意義非凡。