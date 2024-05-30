伊州新法 州府機構須有中文服務 近百萬居民受惠

華埠更好團結聯盟主任陳本恩(立者前排左七)與數十位華社民眾，5月初曾齊赴春田市，爭取通過語言平等及使用法案。(華埠更好團結聯盟提供)

在華埠更好團結聯盟等多個亞裔 團體組成的「泛亞裔選民賦權聯盟」(Pan-Asian Voter Empowerment Coalition)共同努力下，伊利諾州議會日前投票 通過「語言平等及使用法案」(Language Equity and Access Act，SB 3762)，該法案將確保伊州 近100萬英語欠佳居民，能夠獲得有關健康、公共援助、小企業等方面的重要州府服務。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩說，5月初來自伊州各地的泛亞裔組織，特別組隊前往州議會所在的春田市，敦促議員通過該項法案，在日前獲得議會支持後，所有亞裔社團都感到非常開心、欣慰。

芝加哥亞美促進公義中心(AAAJC)指出，伊州亞裔社區，有將近80％的成年人，在家使用英語之外的語言；大約有三分之一的人，在家喜歡用母語交流。「語言平等及使用法案」要求州政府機構制訂語言使用計畫，並提供包括中文的10多種語言的文字翻譯及口譯服務。

該法案還指定州長旗下的新美國人辦公室(Governor's Office of New Americans)，為各州府機構制訂及實施語言使用方案提供支持。

在州參眾議會均投票通過SB 3762後，該法案已送交州長辦公室，只要普立茲克簽署後就能開始執行。

這項要求所有政府機構提供移民語言服務的SB 3762法案，去年已經通過州眾議會第一輪表決，後送參議會表決時做了部分修正，不久前並獲得全參議會投票通過，日前送回眾議會後，也獲得全議會表決過關。

AAAJC主任葛瑞斯.白(Grace Pai)說，語言服務對於亞裔社區至關重要，例如在新冠疫情期間，移民社區因為語言障礙而難以獲得所需的服務，她期待新法案落實後，確保移民權益，甚至保障生命安全。

陳本恩說，亞裔選民逐年增加是不爭的事實，因此亞裔團結一致，所能施展的政治權力其實非常強大，她也特別感謝之前齊赴春田市爭取議員支持SB 3762法案的華社居民。