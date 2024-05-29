我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

血腥國殤長周末 芝41人中槍9死 5歲女童喪命

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝城國殤節長周末有41人中槍，其中九人死亡，包括五歲女童威爾。(gofundme)
芝城國殤節長周末有41人中槍，其中九人死亡，包括五歲女童威爾。(gofundme)

繼前個周末芝市發生45起槍擊案1人死亡後，剛結束的國殤節長周末，該市又傳出41人中槍、9人死亡的血腥數據，其中一起槍擊案更造成一名五歲的女童死亡。

數據顯示，從24日晚間到27日凌晨，芝加哥至少有 41人遭槍擊，其中9人死亡。失去五歲寶貝女兒威爾(Reign Ware)的母親說，26日凌晨3時30分左右槍擊案發生時，女兒坐在一輛停在傑克森附近的南坎貝爾(South Campbell)路旁的車輛裡，她24歲的父親則站在車外，沒想到卻有一群男子從一輛車上跳下來，然後就朝著父女方向開槍，其中女兒不幸中彈死亡，父親送醫後狀況良好。

警方表示，他們仍在調查這起槍擊事件的動機。 到目前為止無人受到拘留。

警方稱，就在上述該名五歲女童被殺前幾分鐘，一名28歲男子站在該市西區的人行道上遭到槍殺。這起致命槍擊事件於26日凌晨2時58分左右，地點在北朗代爾南區的克里斯蒂安娜大道(South Christiana Ave.)1300 街區。

該起事件中，還有兩名分別為18歲和28歲的婦女腿部中彈，她們送往醫院已無大礙。目前尚不清楚是什麼原因導致了槍擊事件。

同日晚上，該市南區羅斯蘭(Roseland)東113街100街區發生三人中槍事件，受害者傷勢嚴重。警方稱，三名受害者包括一名49歲男子、一名42歲男子和另一名年齡不詳的男性受害者，他們當時站在現場，一輛汽車駛來後，兩名歹徒向他們開槍射擊。 受害者情況危急。

此外，芝加哥西北區24日晚間11時30分左右，在奧爾巴尼公園(Albany Park)有兩名男子遭槍殺。

統計指出，今年國殤節日的芝城暴力事件數量比去年低，去年有53人中槍，其中11人死亡。

氣候變暖後的治安事件增加，正在考驗芝市長強森提出的夏季安全計畫。他在周末的社區步行活動，批評了前幾屆政府缺乏對這座城市及其年輕人的投資。他說，「他們把這座城市搞得一團糟，但現在，有進步派的領導力，且投資人才來建造這個城市。」

槍擊 投資 芝加哥

上一則

華府國殤日大遊行 榮光會、退輔會不缺席

下一則

前美軍陸戰隊遇襲 4嫌落網 華社籲朝「仇恨犯罪」調查

延伸閱讀

血腥國殤長周末 芝41人中槍 9死

血腥國殤長周末 芝41人中槍 9死
我愛唐人街 芝華社慶祝亞太裔傳統月

我愛唐人街 芝華社慶祝亞太裔傳統月
芝加哥佛光山 慶佛誕 報母恩

芝加哥佛光山 慶佛誕 報母恩
橙縣高速路警匪追逐 對峙2小時 嫌犯中槍亡

橙縣高速路警匪追逐 對峙2小時 嫌犯中槍亡

熱門新聞

新州一位72歲的婦女表示，百利大西洋城賭場拒絕支付她玩老虎機贏得的255萬元。(百利大西洋城賭場臉書)

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

2024-05-25 10:43
密西根州31歲的Vincent Wasney2022年搭郵輪旅程時癲癇三度發作，他因此收到2500美元的帳單，他離船後接受治療又花了好幾千美元。(擷取自Vincent Wasney的GoFundMe募款網站)

密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」

2024-05-23 20:20
芝西郊橡樹溪民眾後院樹木蟬隻。(張永斌提供)

兆蟬來了 伊州、田州現220年奇觀

2024-05-22 08:27
西雅圖曾於2010年代為美國成長最快的大城市。但是新數據顯示，西雅圖甚至已不再進入成長最快前十名之列。(圖取自西雅圖公園與休閒部門臉書)

人口成長榮景不再 西雅圖跌出全美成長最快大城市前十名

2024-05-24 19:57
去年在巴克城社區一家販售酒類商品店的持槍搶案，意外讓假搶劫事件曝光。(google map)

為獲U簽證 芝無證客付費被搶 6人遭起訴

2024-05-24 12:09
「小鬼當家」的房屋以525萬元掛牌出售。(Coldwell Banker官網)

伊州「小鬼當家」豪宅 525萬掛牌出售

2024-05-28 02:15

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費