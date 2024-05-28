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我愛唐人街 芝華社慶祝亞太裔傳統月

特派員黃惠玲／芝加哥報導
飛鷹功夫學院的演出十分精彩。 (特派員黃惠玲／攝影)
飛鷹功夫學院的演出十分精彩。 (特派員黃惠玲／攝影)

由大芝加哥地區華僑華人聯合會、美中餐飲業聯合會、芝城華商會聯合舉辦的大芝加哥地區亞太裔傳統文化月慶典，25日在芝城華埠廣場舉行，豐富精彩的節目，彰顯中國文化特色，更為華埠帶來旺盛人潮。

這場名為「我愛唐人街」的大型慶祝亞太裔傳統月活動，由飛鷹功夫學院打頭陣登場，學員們不論是飛越跳躍、出拳踢腿或舞劍揮刀，展現深厚的功夫底子，更讓圍觀民眾大聲叫好。

洪門致公堂洪青舞獅團接著在鑼鼓聲中入場，芝城華商會華埠親善小姐介紹了亞太裔傳統月由來，並宣布慶典開始。

華聯會主席何達權、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、芝城華商會會長李建明、中國駐芝加哥總領事館總領事趙建、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、杜佩琪郡委員會委員張明茹、杜佩琪郡教育委員會主席王明俊等人，均到場致詞同慶。

何達權表示，今年的亞裔月慶典共有創下僑團、機構、商家參與數量最多，文藝演出團體數量最多，以及參演人數最多的三項紀錄，他感謝大家踴躍參與。胡曉軍說，芝城華埠是全美唯一仍在成長的唐人街，希望大家未來一起繼續發揚「我愛唐人街」的理念，進一步促進社區發展。李建明表示，慶祝亞裔月活動，為華埠帶來旺盛人氣。

趙建致詞表示，慶祝亞太裔傳統月弘揚中國文化，更體現大芝加哥華人社區的蓬勃活力。他向大芝加哥地區長期以來致力于維護僑胞權益、弘揚中國文化、促進華人社區團結繁榮、和諧發展的僑團和個人表示感謝和敬佩，他期待大家繼續團結努力，促進中美兩國人民的了解友誼。

普瑞科溫可在活動中，肯定亞太裔對於繁榮社區的重要貢獻。

華聯會理事長鄭征接著介紹當天到場的各界僑團代表，華商會董事長倪舉凌致答謝詞後，隨即展開由30多個文藝團體陸續演出的精彩紛呈的節目。

包括飛鷹功夫學院、芝加哥168健身隊、東方藝術團、舞之林藝術團、希林藝術學院、芝加哥華人藝術團、星耀風城、美中文化藝術中心、彩色娛樂藝術團、芝加哥中文學校、中華功夫學院等大芝加哥地區30多個文藝團體、機構及個人為本屆慶典帶來精彩的歌舞演出，中國古典舞蹈、K-POP街舞、中國功夫、小朋友們中文歌曲表演，豐富的節目好戲連台，現場掌聲陣陣，熱鬧非凡。

多位嘉賓出席了在華埠廣場舉行的慶祝亞太裔傳統月活動。 (特派員黃惠玲／攝影)
多位嘉賓出席了在華埠廣場舉行的慶祝亞太裔傳統月活動。 (特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館總領事趙建(左二)在活動中致詞。 (特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館總領事趙建(左二)在活動中致詞。 (特派員黃惠玲／攝影)
在華埠廣場舉行的慶祝亞太裔傳統月的活動，吸引許多民眾觀賞。 (特派員黃惠玲／攝影...
在華埠廣場舉行的慶祝亞太裔傳統月的活動，吸引許多民眾觀賞。 (特派員黃惠玲／攝影)
多位嘉賓出席了在華埠廣場舉行的慶祝亞太裔傳統月活動。 (特派員黃惠玲／攝影)
多位嘉賓出席了在華埠廣場舉行的慶祝亞太裔傳統月活動。 (特派員黃惠玲／攝影)
多位嘉賓出席了在華埠廣場舉行的慶祝亞太裔傳統月活動。 (特派員黃惠玲／攝影)
多位嘉賓出席了在華埠廣場舉行的慶祝亞太裔傳統月活動。 (特派員黃惠玲／攝影)
飛鷹功夫學院的演出十分精彩。 (特派員黃惠玲／攝影)
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