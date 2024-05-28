歐海爾機場高速路肩等接機 將罰100元

芝加哥航管局表示，歐海爾機場設有免費的手機停車場，民眾可在該地免費停車等待接機。(歐海爾機場臉書)

接近芝加哥歐海爾機場的高速公路旁，時常可見到停在路肩的車輛，這些幾乎都是為了等待接機方便而臨停的民眾，不過，伊利諾州州議會日前已經通過一項新的法案HB 5408，將向上述駕駛開罰100元。

伊州 參議會議長哈蒙(Don Harmon)辦公室指出，針對機場周圍道路的危險狀況，議會議員通過立法，禁止駕駛在歐海爾機場半哩半徑範圍內的路肩停車。該法案還要求伊州收費公路管理局在半哩範圍內，安裝監視攝影機以拍攝任何違規車輛。

代表橡樹公園區的民主黨 級參議員哈蒙說，歐海爾機場是美國最繁忙的機場之一，每天都有成千上萬車輛進出，路肩有任何障礙物，對駕駛、乘客、行人都構成了安全威脅。

該項法案由兩黨共同發起，而第一位提案者為來自機場附近羅斯蒙特市(Rosemont)的共和黨州眾議員 史蒂芬斯(Brad Stephens)。

史蒂芬斯說，新的停路肩開罰法案，是為了確保歐海爾機場入口附近190號公路、I-90號公路駕駛的安全，他表示，經常看到無數車輛停在上述道路的路肩等待接機，而不去使用機場停車場或手機停車場，「我們沒辦法在這些區域派駐警察維持交通及安全問題，因為這種做法無法有效利用人力」。

他表示，等新法由州長普立茲克簽署後實施，屆時希望能夠解決預防路肩停車造成死傷的問題。

芝市府補充，歐海爾機場設有免費等待接機的手機停車場，地址：560 N. Bessie Coleman Drive，機場附近也設置了免費的Kiss n'Fly區，此外，機場的停車場停車費也提供一小時3元的停車優惠，民眾需要接送親友都可以多多利用。

相關歐海爾機場接送信息，可查詢官網：https://reurl.cc/kO8Xz3。