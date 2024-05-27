家族聚會吃黑熊肉 明州男感染旋毛蟲

CDC公布黑熊肉感染旋毛蟲的影像。(CDC)

聯邦疾病防治中心 (CDC )一份最新的報告指出，明尼蘇達州一名29歲的男子，在吃了沒有完全煮熟的黑熊肉後，感染了旋毛蟲病(trichinellosis)。這名男子在兩周半的時間裡多次住院治療，症狀包括發燒、嚴重肌肉酸痛、眼睛周圍腫脹及其他各種不適。

CDC表示，這起病例發生在2022年7月，在該名男子第二次住院後，告訴醫生他幾天前參加了一場在南達科他州 的家庭聚會，他們所吃的一頓餐食中，包括用黑熊肉做成的烤肉串，而黑熊是其中一名家庭成員在Saskatchewan的北部捕獲的。

這些肉在冷凍箱內放了約一個半月，解凍後拿到當天聚會食用。疾病防治中心說，由於黑熊肉的顏色比較深，因此並沒有要生吃或半熟食用，但在烤好開始吃後，有家人注意到肉沒有完全烤熟，因此又把肉重新煮了一遍。

九名家庭成員(主要來自明州，也有部分來自南達科他州、亞利桑納州)出席了包括熊肉的晚餐並食用了食物，雖然其中有一些人只吃了蔬菜，然而這些蔬菜在煮熟後與熊肉混在一起。

醫生最終診斷該名29歲男子感染了旋毛蟲病(trichinellosis)，這種蟲一般很少會在人體出現，通常是透過食用野味感染上身。一旦旋毛蟲進入人體內，幼蟲就會通過身體轉移到肌肉組織與器官，包括大腦。

除了29歲男子外，另外還有五名家庭成員也被診斷感染了旋毛蟲，其中包括一名12歲女孩，以及另外兩個當天只吃了蔬菜的家人。

明州妙佑醫療國際醫院(Mayo Clinic)表示，所有感染家人都已經使用了Albendazole治療，這種藥物可以阻止旋毛蟲吸收糖分，「最後使該種寄生蟲失去能量死亡。」

CDC建議，殺死旋毛蟲的唯一可靠方法，就是將寄生在肉中的旋毛蟲充分煮熟，使內部溫度至少達到華氏165度，CDC也警告，旋毛蟲可能會交叉感染其他食物。

疾病防治中心稱，估計加拿大及阿拉斯加的多達四分之一的黑熊，都可能受到感染。