密州華裔組織 參與多元族群家庭活動日

安娜堡市長(中)感謝多位校長、主任、會長及義工們的參與。(密西根人文協會提供)

密西根人文協會日前邀請安娜堡華語文學習中心及安娜堡中文學校，一起參與在安娜堡市蓋勒普公園(Gallup Park)舉行的多元族群家庭活動日、亞太裔傳統月及台灣傳統周的慶祝。

在主辦單位「擁抱我們的差異」(Embracing Our Differences Michigan)安排下，30多個在地及民間單位在現場展開各項精彩及表演活動。

義布絲蘭地(Ypsilanti)巿長Nicole Brown(左)與楊逸鴻。(密西根人文協會提供) 密州州眾議員Jason Morgan(右二)到場與會。(密西根人文協會提供)

密州國會眾議員 Debbie Dingell、安娜堡市長Christopher Taylor、義布絲蘭地市(Ypsilanti)市長Nicole Brown、密州州眾議員 Jason Morgan，以及密西根人文協會會長楊逸鴻等都到場與會。

密西根人文協會現場準備精美台灣文宣，包括僑委員會宣傳材料，台灣3D立體地圖，龍年紙龍動手做及材料包，台灣黑熊貼紙等，其中橘獅爺尤其受歡迎。

當天演出豐富多元，有個人自彈自唱，有樂器組團演奏，也有合唱團跳動時間。雖然密西根人文協會今年並沒報名參加表演節目，但可愛的橘獅爺每隔一段時間就出動到各攤桌拜訪問候交流，無論是大朋友還是小朋友紛紛搶拍留念。

參加此次多元族群社區文化服務的義工，包括楊逸鴻、密西根人文協會秘書長司徒達森、徐勵君博士、僑務顧問邱美智、安娜堡公立學區 華語老師葉育婷，安娜堡中文

學校現任校長林欣茹、安娜堡中文學校前校長暨僑務促進委員高淑芬、安娜堡華語學習中心主任葉劉崑、安娜堡華語學習中心Jason 郭、客家會成員廖志誠，及人文協會新加入的朱Philip、蔡佩儒、牛慧齡全家。