芝大研究：TikTok上充斥錯誤健康資訊 小心出意外

芝大研究人員表示，一些公布在TikTok社交媒體上有關塞大蒜治鼻竇炎的影片，資訊並不正確。(TikTok截圖)

芝加哥大 學研究人員警告，大量有關鍵康的錯誤訊息，正在TikTok 大行其道。例如把大蒜塞進鼻孔來防治鼻竇炎，實際上並沒有科學依據，雖然大部分無害，但卻可能發生其他意外。

芝大博士羅克斯伯里(Christopher Roxbury)以及四年級醫學院學生狄米特羅亞尼斯(Rose Dimitroyannis)在今年1月時，分析了TikTok在24小時內發布的221個有關鼻竇炎或鼻竇感染的影片。

TikTok上的許多影片顯示，用戶從鼻孔取出大蒜後，鼻涕從鼻孔流出的情形，芝大研究人員解釋，並不是大蒜緩解了鼻竇問題，而是因為大蒜刺激了鼻子產生黏液。

研究人員指出，諸如此類由非醫療「影響者」(influencers，俗稱網紅)，或未表明自己是醫療專業人士的TikTok用戶提供的影片中，有將近60％的影片包含了不準確或誤導性的訊息。在TikTok的影片中，醫療專業人士提供的非事實訊息則僅占15％。

研究指出，非醫療影響者的影片，在該應用程式中更受歡迎，收看度也更高，這種情況讓問題變得更加複雜。

羅克斯伯里說，TikTok上面的訊息，準確與否就跟拋硬幣一樣，「我不會把自己的健康，交由拋硬幣來決定。」

總體而言，44%的TikTok影片中，包含了研究者所描述的「非事實」訊息，研究者並提到，一些影片並不是想要傳播訊息或提示，而是帶有喜劇色彩的在陳述訊息，甚至存有其他目的的分享資訊。

該研究考察了影片的每日瀏覽數量及分享數量，也檢視了上傳者及影片質量，研究人員還考慮了影片的可靠性、易懂程度以及是否提供了可付諸行動的訊息，研究人員還分析了影片的潛在危害及益處。

儘管這兩位研究者發布的報告聚焦於鼻竇炎，但其實也適用於其他疾病，狄米特羅亞尼斯說，應該慎重評估在網路上看到的一切，如果生病，最好去諮詢專業醫生。

新冠疫情 期間，社交媒體上傳播的健康錯誤訊息，成為關注焦點，美國國家生物技術訊息中心等組織，也因此開始警覺社媒傳播不準確訊息的影響力。

芝郊區Oakbrook Allergists診所的過敏專科醫生魯賓(Zachary Rubin)的社媒帳號，擁有120多萬粉絲，他說，其實不僅僅是TikTok的問題，也是社交媒體的問題，「大多數成年人都會在網上搜尋與健康有關的問題，你會發現有準確的資訊，也會發現很多糟糕的訊息。」

魯賓說，TikTok時常會分享一些「小訣竅或小祕訣」，這些資訊雖然不一定有害，但卻沒有科學依據，例如「把大蒜塞進鼻孔來防治鼻竇炎，獲晚上把馬鈴薯放在襪子裡來排出毒氣。」他說，儘管上述方法無害，但也有可能出錯，例如一旦大蒜卡在鼻子裡，可能要動手術才能取出。