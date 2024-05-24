芝知名餐館員工爭執釀命案 47歲男遭刺死

City Winery是芝城著名的宴會餐館。(City Winery臉書)

芝加哥 近來頻傳工作場所員工嚴重爭執事件，22日在芝市西環區(West Loop)的一家大型宴會餐館又傳出致命案件，一名男子在跟同事發生爭執後，遭對方持刀刺死。

芝加哥警局表示，這起事故發生在22日下午5時左右，地點在位於西蘭道夫街(W. Randolph St.)夾北瑞辛大道(N. Racine Ave.)的一家餐館暨宴會場地。死亡案件發生在該場所正要推出一場慈善音樂會之前。

芝警方稱，受害者為一名47歲的男子，雖緊急送醫仍不幸死亡。41歲的嫌犯已被警方拘捕。警方表四，涉案的兩名男子都在該餐廳City Winery工作，他們因為一些事情發生爭執，導致了兇嫌持刀多次刺傷被害者背部及胸部。

案發時正在現場準備晚些時候演出的R&B歌手史都華德(Danny Boy Steward)說，「我不清楚發生什麼事，我們當時在後面試音，該場地的前半部後來都被封鎖了。」案發後警方還將西蘭道夫街暫時關閉，導致附近交通嚴重堵塞。

過去一周，芝市已經傳出多起營業或工作場所的衝突事件，其中上周六下午，就在City Winery附近的蘭道夫街夾瓦伯許街(Wabash St.)口一家商店，也發生了一宗持刀傷人案件。

上周五位於之是中心的Eataly也有一起因員工爭執而開槍的事故，該座美食中心並因此被迫暫時關閉好一段時間。