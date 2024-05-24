我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

芝知名餐館員工爭執釀命案 47歲男遭刺死

特派員黃惠玲／芝加哥報導
City Winery是芝城著名的宴會餐館。(City Winery臉書)
City Winery是芝城著名的宴會餐館。(City Winery臉書)

芝加哥近來頻傳工作場所員工嚴重爭執事件，22日在芝市西環區(West Loop)的一家大型宴會餐館又傳出致命案件，一名男子在跟同事發生爭執後，遭對方持刀刺死。

芝加哥警局表示，這起事故發生在22日下午5時左右，地點在位於西蘭道夫街(W. Randolph St.)夾北瑞辛大道(N. Racine Ave.)的一家餐館暨宴會場地。死亡案件發生在該場所正要推出一場慈善音樂會之前。

芝警方稱，受害者為一名47歲的男子，雖緊急送醫仍不幸死亡。41歲的嫌犯已被警方拘捕。警方表四，涉案的兩名男子都在該餐廳City Winery工作，他們因為一些事情發生爭執，導致了兇嫌持刀多次刺傷被害者背部及胸部。

案發時正在現場準備晚些時候演出的R&B歌手史都華德(Danny Boy Steward)說，「我不清楚發生什麼事，我們當時在後面試音，該場地的前半部後來都被封鎖了。」案發後警方還將西蘭道夫街暫時關閉，導致附近交通嚴重堵塞。

過去一周，芝市已經傳出多起營業或工作場所的衝突事件，其中上周六下午，就在City Winery附近的蘭道夫街夾瓦伯許街(Wabash St.)口一家商店，也發生了一宗持刀傷人案件。

上周五位於之是中心的Eataly也有一起因員工爭執而開槍的事故，該座美食中心並因此被迫暫時關閉好一段時間。

芝加哥

上一則

中華文化學校畢業典禮 3生邁向新旅程

下一則

前員工槍殺主管與同事 賓州槍擊2死3傷

延伸閱讀

民主黨全代會8/19登場 芝高級別維安啟動

民主黨全代會8/19登場 芝高級別維安啟動
戲水季啟動 密西根湖溺水事故占5大湖一半

戲水季啟動 密西根湖溺水事故占5大湖一半
新冠疫情3年 芝加哥人口流失逾8萬 降幅3%

新冠疫情3年 芝加哥人口流失逾8萬 降幅3%
新冠疫情3年 芝市人口流失逾8萬

新冠疫情3年 芝市人口流失逾8萬

熱門新聞

佛州歲男子克拉斯住在美國64年，依法納稅也投票，以為自己是美國公民，準備退休並提出社安金申請時，被告知並非公民，積累的錢已被「凍結」。(取自GoFundMe)

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

2024-05-16 20:32
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)

亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

2024-05-15 19:01
今年的國殤節長周末，各機場預測將迎來大批旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

國殤節長周末4380萬人出行 創20年高峰

2024-05-16 08:55
密西根州31歲的Vincent Wasney2022年搭郵輪旅程時癲癇三度發作，他因此收到2500美元的帳單，他離船後接受治療又花了好幾千美元。(擷取自Vincent Wasney的GoFundMe募款網站)

密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」

2024-05-23 20:20
芝西郊橡樹溪民眾後院樹木蟬隻。(張永斌提供)

兆蟬來了 伊州、田州現220年奇觀

2024-05-22 08:27
波沃羅家的五胞胎同一日從同一所大學畢業，中間是母親思薇雅，左起分別是邁克爾、維多利亞、盧多維科、阿什利和馬庫斯。(美聯社)

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

2024-05-15 16:27

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒