希林聖安東尼中心 組團開心之旅 6月再辦1日遊

希林聖安東尼社區中心組織巴士團旅遊。(希林提供)

希林聖安東尼社區中心(St. Anthony Community Center Xilin Association)日前組織了巴士旅行團，吸引了50多位群友及社區人士參加。當日天公造美，前一天的狂風驟雨戛然而止，團友們開心暢遊寶石藝術博物館 (The Lizzadro Museum of Lapidary Art)和坎蒂尼公園(Cantigny Park，或稱大砲公園)。

首站大家先到寶石藝術博物館，觀賞了許多玉石藝術品，多位團友還在博物館內的小賣部購買了心儀的玉石飾品。寶石藝術博物館是寶石業餘愛好者利扎德羅 (Joseph Lizzadro)的私人收藏。1962年他與地方政府合作，興建了這座寶石藝術博物館，將私人收藏開放給大眾觀賞。博物館的玉石藝術作品九成來自中國，但也收藏了其他人的捐贈作品。

希林聖安東尼社區中心組織巴士團參考大砲公園。(希林提供)

當天中午團友們享用豐盛中式自助餐。午餐後前往大砲公園，並參觀了一些從第一次世界大戰、第二次世界大戰、越戰以致海灣戰爭退役的坦克車，以及有關美國陸軍第一師事蹟的軍事博物館。

希林聖安東尼社區中心表示，將於6月6日舉辦「威州密爾瓦基公共博物館和美術館」巴士旅行團一日遊，繼續為社區提供休閒開心之旅。

希林聖安東尼社區中心位於橋港區華萊士街夾28小街(2825 S.Wallace Street,Chicago,IL 60616)，是希林協會轄下一個多功能中心。中心將於6月1日舉辦籌款會，6月3日開業，歡迎到訪。

希林協會成立於1989年，是一家非營利 501(c)(3) 組織，致力於為大芝加哥 地區和郊區提供全面的社會服務，滿足服務不足的家庭的需求。希林協會在為長者提供友善的日託中心、經過認證的家庭服務護理人員、兒童創新計劃以及為所有人提供跨文化社區活動和其他活動方面，擁有20多年的經驗。

希林協會是一個充滿活力、多元化和多元文化的社區中心的集合，擁有獨特的資源，在芝加哥、西北郊和西南郊共有六個服務中心。作為一個非營利社會服務機構，希林為低收入 和服務不足的家庭提供服務。所有服務對公共援助和醫療補助受益者都是免費的，主要項目包括：移民和難民服務、福利申請、住房援助、糧食券、長者餐、醫療援助、醫保申請、水電費申請、免費公車卡申請、就業協助、上門服務、成人日託、情緒支援、免費防疫注射、解釋法定權利等。

相關問題可電洽劉振斌(630)943-1544。