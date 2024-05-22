密西根舞獅隊 受邀華府龍舟賽開場演出

參加龍舟賽開幕式的嘉賓。(密西根舞獅隊提供)

由大華府 台美文化協會主辦的第21屆華府龍舟賽日前在波多馬克河盛大舉行，密西根舞獅隊受邀進行開場表演。為了迎接龍年，舞獅隊特別編排了舞龍、鼓陣及傳統舞獅，為龍舟賽揭開氣勢磅礡的序幕。

曾任芝加哥代表處處長的姜森(右)也組隊出賽，密西根亞太裔事務委員蔣序龍(左)祝他旗開得勝。(密西根舞獅隊提供)

本屆比賽吸引了51隊參加，共約1300名選手，曾任芝加哥 代表處處長的姜森公使也組隊出賽，下水前特別前來探視密西根舞獅隊，受到密西根家長及學生的熱烈歡迎。

密西根舞獅隊在華府龍舟賽表演舞龍。(密西根舞獅隊提供) 華府龍舟賽今年有51隊參賽。(密西根舞獅隊提供) 密西根舞獅隊在華府龍舟賽演出。(密西根舞獅隊提供)

出席開幕典禮的嘉賓包括中華民國駐美大使俞大㵢 及夫人、美國國務院全球公共事務局首席副助卿Kristin Kane、美國在台協會執行理事藍鶯、馬里蘭州首席行政法官Chung Pak、哥倫比亞特區市長亞太裔事務主任Ben de Guzman、交通部觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真及大華府台美文化協會執行長白越珠等人。

美國在台協會執行理事藍鶯(中)對舞獅隊表示高度讚賞。(密西根舞獅隊提供)

開場的上香祈福儀式後，一條53呎長的粉紅色蛟龍飛舞於貴賓前，隨著隊長蔣立閎的密鼓節奏，翻轉跳躍，最後在俞大使及外賓面前定格行鞠躬禮，並接受大使伉儷回禮的紅包。

白越珠在開幕式上表示，今年是龍年，龍在中華文化中被視為至高無上的神獸，龍年划龍舟，象徵台灣和美國之間珍貴彌堅的友誼。接著，翁美津和林子凡表演了鼓陣，以舞獅戰鼓擊出雄壯節奏，注入活力與能量。最後，舞獅表演以象徵勇敢與不屈精神的動作收場，並展示「國運昌隆，豐年安樂」的對聯，贏得熱烈掌聲。

密西根舞獅隊帶來「國運昌隆，豐年安樂」的對聯。(密西根舞獅隊提供)

俞大㵢特別感謝密西根學生義工文化團體。藍鶯對舞獅隊表示高度讚賞，台灣通的她，深表喜愛台灣的舞龍、舞獅和鼓陣文化。

密西根舞獅隊團長賀婉青則表示，林曉君老師編排的舞龍，學生用了多個周末密集排練，加上家長載隊友長途開車來回華府20小時的熱情支持，成功展示了舞獅文化的勇敢挑戰、有志竟成的精神。

密西根舞獅隊此次能遠征華府，獲得了多方僑界的贊助與支持：密西根中文學校聯合會提供了舞龍道具，芝加哥僑教中心、密西根亞太裔事務委員蔣序龍及僑委顧問邱美智對旅費提供了贊助。