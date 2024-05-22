我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

黃蜂小波爾被控拒絕為小孩簽名 還開車輾人遭提告

密西根舞獅隊 受邀華府龍舟賽開場演出

密西根訊
參加龍舟賽開幕式的嘉賓。(密西根舞獅隊提供)
參加龍舟賽開幕式的嘉賓。(密西根舞獅隊提供)

由大華府台美文化協會主辦的第21屆華府龍舟賽日前在波多馬克河盛大舉行，密西根舞獅隊受邀進行開場表演。為了迎接龍年，舞獅隊特別編排了舞龍、鼓陣及傳統舞獅，為龍舟賽揭開氣勢磅礡的序幕。

曾任芝加哥代表處處長的姜森(右)也組隊出賽，密西根亞太裔事務委員蔣序龍(左)祝他...
曾任芝加哥代表處處長的姜森(右)也組隊出賽，密西根亞太裔事務委員蔣序龍(左)祝他旗開得勝。(密西根舞獅隊提供)

本屆比賽吸引了51隊參加，共約1300名選手，曾任芝加哥代表處處長的姜森公使也組隊出賽，下水前特別前來探視密西根舞獅隊，受到密西根家長及學生的熱烈歡迎。

密西根舞獅隊在華府龍舟賽表演舞龍。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊在華府龍舟賽表演舞龍。(密西根舞獅隊提供)
華府龍舟賽今年有51隊參賽。(密西根舞獅隊提供)
華府龍舟賽今年有51隊參賽。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊在華府龍舟賽演出。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊在華府龍舟賽演出。(密西根舞獅隊提供)

出席開幕典禮的嘉賓包括中華民國駐美大使俞大㵢及夫人、美國國務院全球公共事務局首席副助卿Kristin Kane、美國在台協會執行理事藍鶯、馬里蘭州首席行政法官Chung Pak、哥倫比亞特區市長亞太裔事務主任Ben de Guzman、交通部觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真及大華府台美文化協會執行長白越珠等人。

美國在台協會執行理事藍鶯(中)對舞獅隊表示高度讚賞。(密西根舞獅隊提供)
美國在台協會執行理事藍鶯(中)對舞獅隊表示高度讚賞。(密西根舞獅隊提供)

開場的上香祈福儀式後，一條53呎長的粉紅色蛟龍飛舞於貴賓前，隨著隊長蔣立閎的密鼓節奏，翻轉跳躍，最後在俞大使及外賓面前定格行鞠躬禮，並接受大使伉儷回禮的紅包。

白越珠在開幕式上表示，今年是龍年，龍在中華文化中被視為至高無上的神獸，龍年划龍舟，象徵台灣和美國之間珍貴彌堅的友誼。接著，翁美津和林子凡表演了鼓陣，以舞獅戰鼓擊出雄壯節奏，注入活力與能量。最後，舞獅表演以象徵勇敢與不屈精神的動作收場，並展示「國運昌隆，豐年安樂」的對聯，贏得熱烈掌聲。

密西根舞獅隊帶來「國運昌隆，豐年安樂」的對聯。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊帶來「國運昌隆，豐年安樂」的對聯。(密西根舞獅隊提供)

俞大㵢特別感謝密西根學生義工文化團體。藍鶯對舞獅隊表示高度讚賞，台灣通的她，深表喜愛台灣的舞龍、舞獅和鼓陣文化。

密西根舞獅隊團長賀婉青則表示，林曉君老師編排的舞龍，學生用了多個周末密集排練，加上家長載隊友長途開車來回華府20小時的熱情支持，成功展示了舞獅文化的勇敢挑戰、有志竟成的精神。

密西根舞獅隊此次能遠征華府，獲得了多方僑界的贊助與支持：密西根中文學校聯合會提供了舞龍道具，芝加哥僑教中心、密西根亞太裔事務委員蔣序龍及僑委顧問邱美智對旅費提供了贊助。

舞獅隊家庭隔天並在駐美代表處秘書黃子揚的導覽下參觀了雙橡園，了解其歷史及重要性。

密西根舞獅隊受邀參觀華府雙橡園。(密西根舞獅隊提供)
密西根舞獅隊受邀參觀華府雙橡園。(密西根舞獅隊提供)

華府 俞大㵢 芝加哥

上一則

台灣十鼓擊樂團 震撼力十足 華府演出驚艷觀眾

下一則

芝城華埠高中信息網站撤除 新建計畫停滯

延伸閱讀

台駐美代表俞大㵢：台灣非麻煩製造者 不會宣布獨立

台駐美代表俞大㵢：台灣非麻煩製造者 不會宣布獨立
太陽風暴 伊州、明州民眾看到罕見極光

太陽風暴 伊州、明州民眾看到罕見極光
駐美代表俞大㵢：台非麻煩製造者 不會宣布獨立

駐美代表俞大㵢：台非麻煩製造者 不會宣布獨立
旅美台僑國會山莊前造勢 支持台灣參與WHA

旅美台僑國會山莊前造勢 支持台灣參與WHA

熱門新聞

佛州歲男子克拉斯住在美國64年，依法納稅也投票，以為自己是美國公民，準備退休並提出社安金申請時，被告知並非公民，積累的錢已被「凍結」。(取自GoFundMe)

曾多次投票卻不能領社安金 佛州男住美64年才知非公民

2024-05-16 20:32
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)

亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

2024-05-15 19:01
波沃羅家的五胞胎同一日從同一所大學畢業，中間是母親思薇雅，左起分別是邁克爾、維多利亞、盧多維科、阿什利和馬庫斯。(美聯社)

新州五胞胎同所大學同日畢業 移民父母驕傲

2024-05-15 16:27
今年的國殤節長周末，各機場預測將迎來大批旅客。(特派員黃惠玲／攝影)

國殤節長周末4380萬人出行 創20年高峰

2024-05-16 08:55
郭東義今年3月被捕。(諾克斯郡警長辦公室)

家人警覺報警 華男詐走密州老婦近10萬被起訴

2024-05-15 10:27
喬治亞州一位媽媽花150帶女兒Londyn去編雷鬼辮，女兒開心上學，沒想到幼兒園老師在未經家長同意下拆掉雷鬼辮，幫女兒編辮子，圖為Londyn編雷鬼辮的髮型。(翻攝WTVM新聞畫面)

花150美元讓女兒編雷鬼辮卻被老師拆了 媽氣炸要學校還錢

2024-05-15 20:00

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐

預防阿茲海默症 神經科醫生最愛這個晚餐