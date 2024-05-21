新冠疫情3年 芝加哥人口流失逾8萬 降幅3%

芝市在2020年到2023年間，減少了8萬1000多人口。(特派員黃惠玲／攝影)

據美國人口普查局最新公布的數據，伊利諾州從2020年到2023年間，流失超過26萬3000個居民，減少比率為2.1%。而芝加哥 到2023年7月1日為止，人口為266萬。比2020年的275萬居民減少了8萬1900人，降幅為3%。

雖然芝市人口減少，但新的統計顯示，在2023年，芝加哥仍保住全美第三大城的名次，僅次於紐約市、洛杉磯。休士頓 則以231萬人口緊追芝城之後，排名全美第四大城。

大芝加哥方面，庫克郡在2020到2023年間，減少了18萬8000人，降幅3.6%，總人數低空飛過500萬。伊州 藍領階層聚居的葛朗帝郡(Grundy County)、麥克亨利郡(McHenry County)、威爾郡(Will County)人口均出現增長。肯德爾郡(Kendall County)是大芝加哥區人口增長最多的郡縣，從2020年到2023年7月1日，該郡增加超過8100人，增幅達 6.1%。

根據普查局資料，2022年7月1日至2023年7月1日止，芝加哥市總人口一年間下降0.3%，共減少了大約8200人。與2022、2021分別為1.2%、1.4%的降幅相比，芝市人口流失趨勢有減緩現象。

數據顯示，2000年到2010年間，是芝城人口流失最多的十年。2010年到2020年則止跌回升，但2020年後，又開始出現下降趨勢。

新罕布夏大學(University of New Hampshire)教授強森(Kenneth Johnson)表示，過去一年多以來，新冠死亡人數大幅減少、人口出生率上揚且移民遷入增加，都促使芝加哥人口流失速度放緩。

不過，短短疫情三年，芝加哥人口就減少將近九萬，仍然相當可觀。智庫伊州政策學院(Illinois Policy Institute)指出，伊州居民搬離伊州的首要原因，應為稅收過重，而芝加哥居民遷走，治安問題可能是最主要的原因之一。

在芝市人口減少0.3%的同時，休士頓人口增加了0.5%，如果按照目前成長率，估計到2035年休士頓即將取代芝加哥，成為美國第三大城市。