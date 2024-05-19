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雇主加薪升職挽留 員工或不應接受

特派員黃惠玲／綜合報導

根據人力資源公司Beacon Hill指出，以新的工作機會，作為向當前雇主爭取加薪或晉升的方法是有效的，但很多情況下，在原公司提出新的薪資及工作條件挽留員工時，或許擬離職者不應該接受。

履歷網路公司領英LinkedIn表示，有85%的全職員工正考慮在2024年換工作，但其中約有兩成的人，在原公司提供較佳的薪資或工作條件時會願意留下來。

華府ABC第七新聞頻道報導，原公司願意提出新的工資及崗位，意味著現有雇主對你的重視，不過，如果你決定接受原公司新的條件，很可能會被貼上有離職逃風險的標籤。

Beacon Hill資深區域副總裁萊特(Rebecca Wright)說，「公司將開始意識到你想離開他們，這讓他們感到不舒服，要重新獲得公司信任，可能需要花費很多時間，有時或許將永遠無法完全修復彼此關係。」

如果新的工作機會是你積極尋找的結果，這意味著你對目前工作的某些方面並不滿意，而目前雇主儘管提出更好的條件挽留你，無論是加薪還是新頭銜，都不會完全解決問題。

萊特說，「當你從一家公司辭職時，很可能是不只因為一個問題。一旦你決定繼續留在原公司時，所有的變數仍然存在。」

接受原公司新條件留下來工作，也可能會與願意聘用你的新公司斷絕了關係，此外，留下來也可能會將職涯發展之門關閉。

萊特說，值得留意的是你留在原公司，也可能改變你與現任同事的關係，「這意味著他們知道你拿到更好的工作條件，此舉可能會導致怨恨。」

對雇主來說，向有意離職員工提供更好的工作條件，不代表可以真正將員工留在公司，Beacon Hill統計顯示，在接受原公司新條件而留下來工作者，有20%的人在之後六個月內，還是離開了原雇主。

華府

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